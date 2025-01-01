Китайские автопроизводители захватили 5% европейского авторынка

По данным Dataforce, на которые ссылается Укравтопром, китайские бренды превысили 9% долю рынка в каждой категории и впервые превысили 5% в целом, если учитывать модели с ДВС.

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Их растущий успех обусловлен конкурентоспособными технологиями аккумуляторов и передовым программным обеспечением, что позволяет восстановить продажи электромобилей до уровня середины 2024 года, несмотря на новые тарифы ЕС, пишет Bloomberg.

Гибриды, которые не подпадают под дополнительные пошлины, выросли с 1% доли рынка в мае 2024 года до 12%.

Поскольку Европа остается главным стратегическим приоритетом для китайских автопроизводителей, ожидается, что их доля на рынке электрифицированных автомобилей континента продолжит расти.