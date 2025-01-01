Какие автопроизводители отказались от полного перехода на электромобили: перечень и причины

С замедлением продаж электромобилей в мире, многие производители автомобилей объявили, что откладывают свои предыдущие обязательства перейти исключительно на электрические автомобили. Вместо этого они говорят о гибкости в своих предложениях, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей и защитить прибыль.

С начала 2024 года ряд автомобильных брендов объявили о задержках или смягчении стратегий развития аккумуляторных автомобилей, о них рассказывает британское издание thisismoney.

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В области электромобилей накопилось несколько проблем: с зарядной инфраструктурой, нестабильная государственная политика, увеличение тарифов и остановка частного использования автомобилей. Это приводят к осознанию автопроизводителями того, что некоторые сроки развития электромобилей являются "слишком амбициозными".

Итак, какие автопроизводители объявили, что они переосмыслят свои планы по полному переходу на электромобили? И с какого времени?

Mercedes-Benz

Начальный срок: Полная электрификация к 2030 году, если "будут позволять рыночные условия"

Полная электрификация к 2030 году, если "будут позволять рыночные условия" Теперь: Mercedes продолжит продажи бензиновых и гибридных моделей после 2030 года.

Mercedes-Benz - очередной производитель, который отказался от срока перехода на полностью электрические модели, и теперь подтверждено продолжение выпуска бензиновых и гибридных моделей после 2030 года.

В прошлом году продажи электромобилей Mercedes упали на 23 процента, несмотря на то, что мировые продажи выросли на 25 процентов до 17 миллионов.

Описывая новое направление как "коррекцию курса", руководство концерна указало на медленное внедрение электромобилей в некоторых регионах и общие рыночные условия как причины, почему "наиболее рациональным подходом является использование обеих технологий и не пренебрежение ими".

Volvo Cars

Начальный срок: Все автомобили будут полностью электрическими к 2030 году

Все автомобили будут полностью электрическими к 2030 году Теперь: график скорректирован, дата неизвестна

В прошлом году Volvo отказалась от своего обещания продавать только полностью электрические автомобили до 2030 года из-за низких продаж автомобилей с аккумуляторными батареями.

В сентябре шведская компания объявила, что к концу десятилетия стремится достичь того, чтобы от 90 до 100 процентов ее мировых продаж составляли либо полностью электрические, или гибридные модели с подзарядкой от сети.

Руководители Volvo заявили, что задержка графика производства электромобилей "позволит продать ограниченное количество моделей мягкого гибрида, если это будет необходимо".

Volvo, мажоритарным владельцем которой является китайская Geely, объясняет свое изменение политики "более медленным, чем ожидалось", развертыванием зарядной инфраструктуры, отменой государственных стимулов на некоторых рынках и "дополнительными неопределенностями", созданными недавними тарифами на электромобили.

Исполнительный директор Volvo Cars Джим Роуэн подтвердил, что Volvo "решительно" верит в то, что будущее электрическое, но "переход к электрификации не будет линейным", поэтому Volvo "нужно быть прагматичной и гибкой".

Audi

Начальный срок: полное производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должно быть прекращено в 2033 году

полное производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должно быть прекращено в 2033 году Теперь: Недавно Audi изменила свое обещание продавать электромобили только с 2033 года, выпустив гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии.

Audi - еще один автомобильный бренд, который только что реализовал свою стратегию полного разворота в направлении электромобилей. Она будет продолжать производить как автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), так и гибриды с подзарядкой от сети в следующем десятилетии.

Немецкий производитель обязался прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания в 2033 году.

Генеральный директор Audi Гернот Дельнер на прошлой неделе подтвердил пересмотренный план бренда, объяснив, что "гибкость" - это новое направление, которое Audi выберет, чтобы увидеть, как "развиваются рынки".

Сначала автопроизводитель планировал выпустить свой последний автомобиль только с двигателем внутреннего сгорания в следующем году - это Q7 нового поколения. Однако ранее в этом году он предположил, что бензиновые и дизельные модели могут работать дольше в рамках "совершенно новой" линейки топливных двигателей.

Электромобили составляли менее 10 процентов мировых продаж Audi в прошлом году.

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Porsche

Первоначальный срок: 80 процентов автомобилей будут электрическими к 2030 году

80 процентов автомобилей будут электрическими к 2030 году Теперь: Porsche больше не будет стремиться к тому, чтобы к 2030 году 80% его продаж приходилось исключительно на электромобили.

В своем заявлении производитель автомобилей заявил, что ожидает, что переход на электромобили продлится дольше, чем ожидалось.

Компания Porsche заявила, что ослабляет свои цели относительно того, чтобы к 2030 году 80% продаж были полностью электрическими, и подтвердила, что будет продолжать продавать существующий внедорожник Cayenne с двигателями внутреннего сгорания в течение следующего десятилетия.

По словам Porsche, цель в 80 процентов будет достигнута только при условии, что этого потребуют спрос клиентов и развитие сектора электромобильности.

Porsche также в прошлом году боролась с низкими продажами электромобилей и отметила неравенства в использовании электромобилей на трех ключевых рынках, где спрос значительно опережает Китае, медленнее в Европе и неравномерный в США.

Ford

Начальный срок: все легковые автомобили в Европе будут электрическими или гибридными к середине 2026 года, а полностью электрическими к 2030 году.

все легковые автомобили в Европе будут электрическими или гибридными к середине 2026 года, а полностью электрическими к 2030 году. Теперь: Конечный срок 2030 года, когда все легковые автомобили Ford должны быть полностью электрическими, был перенесен, поскольку теперь он считается "слишком амбициозным".

Американский автомобильный гигант Ford имел одни из самых амбициозных планов в отношении электромобилей, опережая конкурентов в своем стремлении поставлять покупателям автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Но летом 2024 года Ford сократил эти амбиции, признав, что его конечный срок 2030 года по полному переходу на электромобили был "слишком амбициозным".

Главный операционный директор подразделения электрификации Model E компании Ford Марин Гьяджа рассказал изданию Autocar, что существует "неопределенность" относительно спроса водителей на электромобили, и что причиной обновления срока являются сложные изменения в законодательстве.

Aston Martin

Первоначальный срок: Не подтверждено, но теперь 2035-2040 годы, чтобы перейти на полностью электрическую технику

Не подтверждено, но теперь 2035-2040 годы, чтобы перейти на полностью электрическую технику Теперь: Aston Martin не выпустит свой первый электромобиль до конца десятилетия, вместо этого приоритет отдаст своей гибридной модели Valhalla с подзарядкой от сети. Она станет полностью электрической к 2035-2040 годам.

Bentley

Начальный срок: Прекратить продажу автомобилей на ископаемом топливе до 2030 года

Прекратить продажу автомобилей на ископаемом топливе до 2030 года Теперь: Bentley не выпустит свой первый электромобиль до 2026 года, после того, как перенесла свою цель продаж исключительно электромобилей с 2030 на 2035 год.

Lamborghini

Первоначальный срок: Не подтверждено, но продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет продолжаться после 2030 года

Не подтверждено, но продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет продолжаться после 2030 года Теперь: Lamborghini будет продолжать производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2030-х годов и не выпустит электромобиль до 2029 года.

Alfa Romeo

Первоначальный срок: продавать только электромобили с 2027 года

продавать только электромобили с 2027 года Теперь: Alfa Romeo изменила свой срок 2027 года, когда автомобиль должен был быть полностью электромобильным, теперь включив "многоэнергетический подход".

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Производители, не определились

Некоторые производители все еще колеблются и должны дать конкретный ответ "да" или "нет" относительно того, изменились ли их планы по электромобилям.

BMW является одной из них, поскольку она отложила планы инвестировать 600 миллионов фунтов стерлингов в электрификацию завода Mini Oxford из-за более медленного, чем ожидалось, внедрения электромобилей.

Продажи электромобилей в Европейском Союзе упали на 5,9 процента в 2024 году, хотя продажи бензиновых и дизельных автомобилей также снизились, поэтому BMW приняла решение приостановить инвестиционные планы, учитывая "многочисленные неопределенности, с которыми сталкивается автомобильная промышленность".

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе в прошлом году призвал Европейский Союз пересмотреть свой амбициозный план постепенного отказа от бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, заявив, что эта цель "больше нереалистична".

В июле прошлого года генеральный директор Renault Лука Де Мео, который уже ушел с должности, выразил сомнения относительно перехода французского бренда на электромобили в следующем десятилетии, предупредив, что продажи не идут по "правильной траектории".

Он предупредил, что клиенты не готовы переходить на транспортные средства на аккумуляторных батареях, и призвал к "большей гибкости графика".