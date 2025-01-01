Льготы на ввоз электромобилей могут продлить еще на год или больше

В Верховной Раде зарегистрировано сразу два законопроекта направленные на продление льготного ввоза электромобилей. Первый под номером 13351 предлагает продление льготного периода до 1 января 2027 года, а второй - 13351-1 - до конца военного положения и еще на год после этого.

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Оба имеют целью продление освобождения от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Напомним, в первом квартале 2025 года в Украину было импортировано 20 100 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 355,5 миллиона долларов США. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.