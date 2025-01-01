Пільги на ввіз електромобілів можуть продовжити ще на рік або більше

У Верховній Раді зареєстровано одразу два законопроекти направлені на продовження пільгового ввезення електромобілів. Перший під номером 13351 пропонує продовження пільгового періоду до 1 січня 2027 року, а другий - 13351-1 до кінця військового стану та ще на рік після цього.

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Обидва мають на меті продовження звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року в Україну було імпортовано 20 100 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих автомобілів склала 355,5 мільйона доларів США. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.