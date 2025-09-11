Що потрібно знати про зелені номери для електротранспорту

У зв’язку зі збільшенням кількості електрокарів і гібридів на українських дорогах, питання їх реєстрації в сервісних центрах МВС набуває все більшої актуальності. Але не всі водії знають, який саме номерний знак отримають їхні авто. Тому сервісні центри МВС пояснюють, які саме номери видаються електрокарам, а які автівкам з гібридним типом двигуна.

Читайте також: За електромобілями закріплюватимуть виключно "зелені" номерні знаки

Які номерні знаки видаються на електромобілі?

Транспортні засоби, що мають виключно електричний двигун, під час державної реєстрації у сервісних центрах МВС отримують зелені номерні знаки. У цьому випадку номерні знаки мають характерне забарвлення: символи нанесені зеленим кольором, що дозволяє візуально відрізнити електротранспорт від іншого авто на дорозі.

До таких транспортних засобів належать: електромобілі та інші транспортні засоби без двигуна внутрішнього згоряння, що працюють виключно на електриці.

Що з гібридами?

Гібридні транспортні засоби мають двигун, що використовує декілька видів джерела енергії, наприклад, поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Під час реєстрації таких автівок у сервісних центрах МВС власники отримують звичайні номерні знаки, такі самі, як для авто з традиційним типом двигуна.

Це пояснюється тим, що гібриди за своєю конструкцією не є повністю електричними, адже використовують паливо і мають ДВЗ, а отже, не підпадають під визначення електротранспорту, для якого передбачено зелені номери.

Тому “зелені” номерні знаки видаються виключно транспортним засобам, які працюють тільки від електродвигуна. Реєстрація таких транспортних засобів здійснюється за стандартною процедурою, доступною у сервісних центрах МВС.

Що важливо знати?

При першій державній реєстрації електромобіля в сервісному центрі МВС, комплект «зелених» номерних знаків видається без необхідності подавати окрему заяву.

У разі втрати чи пошкодження номерних знаків, власник може перереєструвати авто та отримати новий комплект у сервісному центрі МВС.

Власники електромобілів також можуть скористатися послугою платного зберігання номерного знака в разі перереєстрації авто чи його продажу. Надалі вони можуть бути закріплені лише за авто з електричним типом двигуна.