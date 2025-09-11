Что нужно знать о зеленых номерах для электротранспорта

В связи с увеличением количества электрокаров и гибридов на украинских дорогах, вопрос их регистрации в сервисных центрах МВД приобретает все большую актуальность. Но не все водители знают, какой именно номерной знак получат их авто. Поэтому сервисные центры МВД объясняют, какие именно номера выдаются электрокарам, а какие автомобилям с гибридным типом двигателя.

Какие номерные знаки выдаются на электромобили?

Транспортные средства, имеющие исключительно электрический двигатель, при государственной регистрации в сервисных центрах МВД получают зеленые номерные знаки. В этом случае номерные знаки имеют характерную окраску: символы нанесены зеленым цветом, что позволяет визуально отличить электротранспорт от другого авто на дороге.

К таким транспортным средствам относятся: электромобили и другие транспортные средства без двигателя внутреннего сгорания, работающие исключительно на электричестве.

Что с гибридами?

Гибридные транспортные средства имеют двигатель, использующий несколько видов источника энергии, например, сочетают электродвигатель с бензиновым или дизельным двигателем внутреннего сгорания (ДВС). При регистрации таких автомобилей в сервисных центрах МВД владельцы получают обычные номерные знаки, такие же, как для авто с традиционным типом двигателя.

Это объясняется тем, что гибриды по своей конструкции не являются полностью электрическими, ведь используют топливо и имеют ДВС, а следовательно, не подпадают под определение электротранспорта, для которого предусмотрены зеленые номера.

Поэтому “зеленые” номерные знаки выдаются исключительно транспортным средствам, которые работают только от электродвигателя. Регистрация таких транспортных средств осуществляется по стандартной процедуре, доступной в сервисных центрах МВД.

Что важно знать?

При первой государственной регистрации электромобиля в сервисном центре МВД, комплект "зеленых" номерных знаков выдается без необходимости подавать отдельное заявление.

В случае потери или повреждения номерных знаков, владелец может перерегистрировать авто и получить новый комплект в сервисном центре МВД.

Владельцы электромобилей также могут воспользоваться услугой платного хранения номерного знака в случае перерегистрации авто или его продажи. В дальнейшем они могут быть закреплены только за авто с электрическим типом двигателя.