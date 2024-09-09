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За электромобилями будут закреплять исключительно "зеленые" номерные знаки

Номера для электричек будут только "зеленые". Ранее владельцы электромобилей могли получать традиционные номерные знаки, или "зеленые" по желанию.
Электромобили теперь будут иметь исключительно "зеленые" номера - Auto24
Евгений Гудущан
logo9 сентября, 19:20
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За транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания, закрепляются исключительно “зеленые” номерные знаки. Это таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями латинскими буквами.

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Транспортные средства с электрическим двигателем освобождаются от таможенных платежей и уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Алгоритм и процедура осуществления регистрационных действий остается неизменной, как и для автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Ранее владельцы электромобилей в сервисных центрах МВД получали традиционные номерные знаки государственной регистрации с символами зеленого цвета на белом фоне, или "зеленые" по желанию. Сейчас номерные знаки можно использовать исключительно по такому алгоритму:

  • обычный номерной знак закрепляется за автомобилем с двигателем внутреннего сгорания;
  • "зеленый" номерной знак – за электромобилем.
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