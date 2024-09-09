За электромобилями будут закреплять исключительно "зеленые" номерные знаки

За транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания, закрепляются исключительно “зеленые” номерные знаки. Это таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями латинскими буквами.

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Транспортные средства с электрическим двигателем освобождаются от таможенных платежей и уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Алгоритм и процедура осуществления регистрационных действий остается неизменной, как и для автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Ранее владельцы электромобилей в сервисных центрах МВД получали традиционные номерные знаки государственной регистрации с символами зеленого цвета на белом фоне, или "зеленые" по желанию. Сейчас номерные знаки можно использовать исключительно по такому алгоритму: