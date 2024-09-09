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За електромобілями закріплюватимуть виключно "зелені" номерні знаки

Номера для електричок будуть тільки "зелені". Раніше власники електромобілів могли отримувати традиційні номерні знаки або "зелені" за бажанням.
Електромобілі тепер матимуть виключно «зелені» номера - Auto24
Євген Гудущан
logo9 вересня, 19:20
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За транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння, закріплюються виключно «зелені» номерні знаки. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями латинськими літерами.

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Транспортні засоби з електричним двигуном звільняються від митних платежів та сплати пенсійного збору при першій реєстрації. Алгоритм та процедура здійснення реєстраційних дій залишається незмінною, як і для автівок на двигунах внутрішнього згорання.

Раніше власники електромобілів у сервісних центрах МВС отримували традиційні номерні знаки державної реєстрації із символами зеленого кольору на білому фоні, або «зелені» за бажанням. Наразі номерні знаки можна використовувати виключно за таким алгоритмом:

  • звичайний номерний знак закріплюється за автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння;
  • «зелений» номерний знак – за електромобілем.
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