Сервісні центри МВС видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для електромобілів.

Електромобілі стають все більш популярними серед водіїв. Це зумовлено економністю порівняно з традиційними авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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За електротранспортом закріплюються виключно спеціальні «зелені» номерні знаки. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями. Від початку запуску цієї послуги, починаючи з жовтня 2020 року, загалом було закріплено понад 106 тисяч комплектів зелених номерних знаків за легковими автівками.

Проаналізувавши дані статистики, спостерігається щорічне збільшення кількості транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Всього було закріплено за електрокарами номерних знаків:

2020 рік – 2038 комплектів;

2021 рік – 14 253 комплекти;

2022 рік – 22 702 комплекти;

2023 рік – 52 257 комплектів;

з початку 2024 року – понад 22 900 комплектів.

Найбільший попит серед автовласників спостерігається у Києві. Станом на 18 квітня цього року, у столиці закріплено 21 030 комплектів «зелених» номерних знаків, на Львівщині – 10 597 та на Одещині – 9 375. Найменше у Херсонській області – 393, Донецькій – 321 та Луганській – 242.

Нагадуємо, що спеціальні «зелені» номерні знаки закріплюються виключно за електротранспортом. Сюди входять автомобілі, мопеди, мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадроцикли, трицикли та інші транспортні засоби, які приводиться в рух електричним двигуном і не має двигуна внутрішнього згоряння.