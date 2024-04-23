Сервисные центры МВД выдали более 106 тысяч "зеленых" номерных знаков для электромобилей.

Электромобили становятся все более популярными среди водителей. Это обусловлено экономностью по сравнению с традиционными авто с двигателями внутреннего сгорания.

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За электротранспортом закрепляются исключительно специальные "зеленые" номерные знаки. Это таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями. С начала запуска этой услуги, начиная с октября 2020 года, в целом было закреплено более 106 тысяч комплектов зеленых номерных знаков за легковыми автомобилями.

Проанализировав данные статистики, наблюдается ежегодное увеличение количества транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Всего было закреплено за электрокарами номерных знаков:

2020 год – 2038 комплектов;

2021 год – 14 253 комплекта;

2022 год – 22 702 комплекта;

2023 год – 52 257 комплектов;

с начала 2024 года – более 22 900 комплектов.

Наибольший спрос среди автовладельцев наблюдается в Киеве. По состоянию на 18 апреля этого года, в столице закреплено 21 030 комплектов "зеленых" номерных знаков, на Львовщине – 10 597 и в Одесской области – 9 375. Меньше всего в Херсонской области – 393, Донецкой – 321 и Луганской – 242.

Напоминаем, что специальные "зеленые" номерные знаки закрепляются исключительно за электротранспортом. Сюда входят автомобили, мопеды, мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, квадроциклы, трициклы и другие транспортные средства, которые приводится в движение электрическим двигателем и не имеет двигателя внутреннего сгорания.