Скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі

В Україні діє пільгове оподаткування імпорту легкових автомобілів на електричній тязі. Зокрема, ввізне мито при імпорті не платиться, а акциз мінімальний – по 1 євро за кожен кіловат потужності електромобіля.

Також не сплачується ПДВ – 20% від митної вартості авто. Однак пільга на сплату цього податку закінчується наприкінці 2025 року. Тож з початку 2026-го під час ввезення електромобілів доведеться його платити. Звісно, якщо народні депутати не продовжать дію цього Закону.

Наразі в Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів з подовження пільги зі сплати ПДВ на електромобілі. Однак жоден з них не розглядається в комітетах та не готується до внесення на розгляд парламенту. Щобільше, Глава комітету податкової та митної політики виступає проти продовження пільг на електромобілі. Спробуємо порахувати, чи “заробить” державний бюджет від введення ПДВ на імпорт електромобілів та скільки саме.

В 2024 році імпорт електромобілів в Україну становив 897 млн доларів. За 6 місяців 2025 року в Україну було імпортовано 42 700 електромобілів на 813,8 млн доларів, – розповіла експертка з електромобільності Мирина Китіна. – З цієї кількості новими були 9,6 тис. авто, а 33,1 тисячі – вживані. Загальна митна вартість нових електромобілів становила $ 232,1 млн, вживаних електромобілів $ 581,7 млн. Тобто середня ціна нового електромобіля становила 24 тисячі доларів, а вживаного – 17,5 тисяч”.

Оскільки ПДВ становить 20% від митної вартості авто, то з цієї суми теоретично не надійшло державі 179,4 млн доларів у 2024 році та $ 162,7 млн – за півроку 2025-го. Навіть якщо спрогнозувати збільшення імпорту “електричок” до кінця 2025 року до показника 100 000 нових та вживаних імпортних авто на рік, то сума сплаченого ПДВ за 2025 рік не перевищить $ 350 млн.

Втім, якщо пільгу з ПДВ скасують, в 2026 році аналогічну суму зібрати не вдасться, адже ринок електромобілів суттєво впаде. Нинішній ріст імпорту електромобілів в Україні в основному пов’язаний з задоволенням відкладеного попиту через майбутнє їх здорожчання.

Науковці Західноукраїнського національного університету в статті “Вплив державних стимулів на ринок акумуляторних електромобілів (BEV) в Європі та прогноз для України після 2026 року” (Романюта Е.Е., Матусяк С.К.) провели аналіз та виявили, що імпорт нових та вживаних електромобілів після підвищення податків суттєво знизиться. Мова йде про падіння на 50-70% у 2026 році з подальшим поступовим відновленням до 2030 року. При цьому частка імпорту електромобілів (нові плюс вперше ввезені) впаде з 25% у 2025 році до 8-12% – у 2026 році.

Імпорт та прогноз електромобілів в Україні. Джерело: ЗУНУ

Таким чином, у 2026 році очікується імпорт електромобілів у 30-50 тисяч одиниць. Виходячи з середньої вартості електромобіля у 19 тисяч доларів, сума зібраного ПДВ коливатиметься від 114 до 190 млн доларів.

А тепер порівняємо ці доходи бюджету з економією, яку надає використання електромобілів в Україні за рахунок відмови від закупівлі нафтопродуктів. У своїй публікації Авто24 порахував, що наявний парк електромобілів в нашій країні щорічно економить на закупівлі пального 285,5 мільйонів доларів на рік. Це приблизно вдвічі більше, аніж держава збере від введення ПДВ на електромобілі.

Втім, від підвищення податків динаміка приросту ринку електромобілів знизиться, і замість того, щоб через рік держава економила вже $ 500 мільйонів доларів на відмові від імпортних нафтопродуктів, ця цифра може скласти $ 300 мільйонів. Таким чином, від введення ПДВ на імпорт реальної вигоди бюджету не буде.

“Для уникнення колапсу ринку та забезпечення сталого розвитку електромобільності в Україні необхідна розробка виваженої державної стратегії, що може включати поетапне скасування пільг, запровадження альтернативних механізмів підтримки, – вважає експертка з електромобільності Марина Китіна. – Скасування пільг не дасть значного впливу на поповнення бюджету України, як гадають деякі депутати ВР. Натомість продовження пільг дасть можливість поглибити та розвити позитивний вплив електромобілів на економіку України”.