Скільки коштів заощаджують електромобілі на закупівлю пального в Україні

Однією з переваг впровадження електромобілів в економіку країни є суттєве зниження споживання викопного пального. Про це розповіла експертка з електромобільності Марина Китіна під час доповіді на панельній дискусії виставки “Електроспектива 2025”.

Дослідження BloombergNEF “Перспективи електромобілів 2025”, показує, що електромобілі

вже економлять мільйони барелів нафти щодня. У 2018 році вони витіснили перший мільйон барелів дорожнього пального. Очікується, що у 2025 році ця цифра подвоїться, а до 2030 року – зросте до понад п’яти мільйонів барелів щодня.

Як відомо, Російська Федерація продовжує заробляти кошти на війну з Україною шляхом продажу нафти та нафтопродуктів. Попри санкції та ембарго, ця країна-терорист залишається другим постачальником нафти у світі. Ще більш прикро те, що частина нафтопродуктів, які споживає український ринок, досі має походження від країни-агресора.

Зокрема, якщо порівняти діаграми постачання нафтопродуктів в Україну з джерелами надходження нафти в ці країни, то виявиться помітний “російський слід”. Адже понад половину нафтопродуктів в нашу країну надходить з Індії, Словаччини, Туреччини та Греції. І саме ці країни досі закуповують російську нафту.

Звісно, українське законодавство забороняє імпорт нафтопродуктів з російської сировини, тож у імпортерів є сертифікати, які заперечують її походження з РФ. Однак насправді на нафтопереробних заводах нафта з різних джерел змішується, тож є там і російська.

Ще один аспект – Україна платить величезні гроші за імпорт нафтопродуктів. У 2024 році імпорт енергоресурсів в Україну складався переважно із закупівлі нафти та нафтопродуктів, які займали 76,6% у грошовому еквіваленті, тобто 6,82 млрд доларів.

У 2025 році ситуація тільки погіршується. За 7 місяців цього року за кордон пішло 5,9 мільярда доларів як оплата за пальне. А платіжний баланс став катастрофічним – 22,7 мільярда доларів.

Щоб зменшити залежність від російської та іншої нафти, багато країн мінімізують її використання – електростанції переходять на генерацію з ВДЕ, збільшують парк електромобілів. Адже кожен електромобіль, що не використовує ДВЗ, суттєво знижує споживання нафтопродуктів та економить кошти на їх закупівлю за кордоном.

Щоб зрозуміти, скільки один електромобіль заощаджує викопного пального, порахуємо середні витрати. Припустимо, що середньорічний пробіг одного авто становить 13 000 кілометрів (за даними EEA–European Environmental Agency), а витрата пального на рівні

10 л/100 км (враховуючи середній вік авто з ДВЗ 23,2 року та переважну експлуатацію в містах). Тоді кожен автомобіль з ДВЗ споживає 1 300 літрів пального на рік.

В Україні наразі експлуатується 180 000 електромобілів (станом на вересень 2025 р.). Тобто вони запобігають спалюванню 234 мільйонів літрів пального на рік. Якщо купувати це пальне на оптовому ринку Польщі ($1220 за 1000 л станом на серпень 2025 року), то за нього українські мережі АЗС віддали б 285,5 мільйонів доларів на рік (11,7 млрд грн).

“Виходячи з того, що ці електромобілі їздять українськими шляхами, але не споживають пального з нафти, то ці кошти фактично економляться як для українського бюджету, так і для вітчизняних споживачів. Іншими словами, завдяки наявності в Україні електромобілів 285,5 мільйонів не буде виведено з економіки,” – стверджує Марина Китіна.

Звичайно, власники електромобілів замість пального купують кіловати електричної енергії. В Україні електроенергію виробляють переважно атомні електростанції (АЕС), а також ТЕЦ (з мазуту чи газу), ГЕС (енергія води) та СЕЗ (сонячні панелі). Причому в 2024 році кількість електроенергії з відновлювальних джерел енергії перевищила кількість електроенергії, виробленої з викопних видів палива.

“В цьому році це співвідношення буде ще кращим на користь ВДЕ, адже в Україні швидко та в значних масштабах розгортаються нові та нові сонячні, вітро- та біометанові електростанції, – розповідає в своєму дописі у Фейсбук Вадим Ігнатов, Заступник Голови Правління EV-UA - Української Асоціації Учасників Ринку Електромобілів”.

І ця вся електроенергія має виключно українське походження, на відміну від дизелю та бензину, які на 100% імпортуються. До того ж споживання електроенергії електромобілями не має значного впливу на енергосистему України”, – стверджує Вадим Ігнатов.