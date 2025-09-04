Сколько средств экономят электромобили на закупку топлива в Украине

Одним из преимуществ внедрения электромобилей в экономику страны является существенное снижение потребления ископаемого топлива. Об этом рассказала эксперт по электромобильности Марина Китина во время доклада на панельной дискуссии выставки “Электроспектива 2025”.

Кстати какие электромобили были представлены на выставке “Электроспектива 2025”

Исследование BloombergNEF “Перспективы электромобилей 2025”, показывает, что электромобили

уже экономят миллионы баррелей нефти ежедневно. В 2018 году они вытеснили первый миллион баррелей дорожного топлива. Ожидается, что в 2025 году эта цифра удвоится, а к 2030 году – возрастет до более пяти миллионов баррелей ежедневно.

Как известно, Российская Федерация продолжает зарабатывать средства на войну с Украиной путем продажи нефти и нефтепродуктов. Несмотря на санкции и эмбарго, эта страна-террорист остается вторым поставщиком нефти в мире. Еще более обидно то, что часть нефтепродуктов, которые потребляет украинский рынок, до сих пор имеет происхождение от страны-агрессора.

В частности, если сравнить диаграммы поставок нефтепродуктов в Украину с источниками поступления нефти в эти страны, то окажется заметен “российский след”. Ведь более половины нефтепродуктов в нашу страну поступает из Индии, Словакии, Турции и Греции. И именно эти страны до сих пор закупают российскую нефть.

Конечно, украинское законодательство запрещает импорт нефтепродуктов из российского сырья, поэтому у импортеров есть сертификаты, которые отрицают ее происхождение из РФ. Однако на самом деле на нефтеперерабатывающих заводах нефть из разных источников смешивается, поэтому есть там и российская.

Еще один аспект – Украина платит огромные деньги за импорт нефтепродуктов. В 2024 году импорт энергоресурсов в Украину состоял преимущественно из закупки нефти и нефтепродуктов, которые занимали 76,6% в денежном эквиваленте, то есть 6,82 млрд долларов.

В 2025 году ситуация только ухудшается. За 7 месяцев этого года за границу ушло 5,9 миллиарда долларов в качестве оплаты за топливо. А платежный баланс стал катастрофическим – 22,7 миллиарда долларов.

Чтобы уменьшить зависимость от российской и другой нефти, многие страны минимизируют ее использование – электростанции переходят на генерацию из ВИЭ, увеличивают парк электромобилей. Ведь каждый электромобиль, не использует ДВС, существенно снижает потребление нефтепродуктов и экономит средства на их закупку за рубежом.

Чтобы понять, сколько один электромобиль экономит ископаемого топлива, посчитаем средние расходы. Предположим, что среднегодовой пробег одного авто составляет 13 000 километров (по данным EEA–European Environmental Agency), а расход топлива на уровне

10 л/100 км (учитывая средний возраст авто с ДВС 23,2 года и преимущественную эксплуатацию в городах). Тогда каждый автомобиль с ДВС потребляет 1 300 литров топлива в год.

В Украине сейчас эксплуатируется 180 000 электромобилей (по состоянию на сентябрь 2025 г.). То есть они предотвращают сжигание 234 миллионов литров топлива в год. Если покупать это топливо на оптовом рынке Польши ($1220 за 1000 л по состоянию на август 2025 года), то за него украинские сети АЗС отдали бы 285,5 миллионов долларов в год (11,7 млрд грн).

“Исходя из того, что эти электромобили ездят украинскими дорогами, но не потребляют горючего из нефти, то эти средства фактически экономятся как для украинского бюджета, так и для отечественных потребителей. Другими словами, благодаря наличию в Украине электромобилей 285,5 миллионов не будет выведено из экономики,” – утверждает Марина Китина.

Кстати в ЕС зафиксированы рекордные продажи электромобилей

Конечно, владельцы электромобилей вместо горючего покупают киловатты электрической энергии. В Украине электроэнергию производят преимущественно атомные электростанции (АЭС), а также ТЭЦ (из мазута или газа), ГЭС (энергия воды) и СЭЗ (солнечные панели). Причем в 2024 году количество электроэнергии из возобновляемых источников энергии превысило количество электроэнергии, произведенной из ископаемых видов топлива.

“В этом году это соотношение будет еще лучше в пользу ВИЭ, ведь в Украине быстро и в значительных масштабах разворачиваются новые и новые солнечные, ветро- и биометановые электростанции, – рассказывает в своей статье в Фейсбук Вадим Игнатов, Заместитель Председателя Правления EV-UA - Украинской Ассоциации Участников Рынка Электромобилей”.

И эта вся электроэнергия имеет исключительно украинское происхождение, в отличие от дизеля и бензина, которые на 100% импортируются. К тому же потребление электроэнергии электромобилями не имеет значительного влияния на энергосистему Украины”, – утверждает Вадим Игнатов.