В ЕС зафиксированы рекордные продажи электромобилей в ЕС

На европейских дорогах – настоящий бум электромобилей. За второй квартал года в Западной Европе зарегистрировано рекордные 600 000 новых электрокаров. Это стало возможным благодаря появлению на рынке доступных моделей от таких производителей, как Renault и Stellantis, которые привлекают внимание частных покупателей, пишет autoconsulting.ua.

Читайте также: Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине: официальные данные

Как отмечают аналитики, долгое время основными клиентами были корпоративные автопарки. Однако сейчас электрокары становятся привлекательными и для обычных водителей, которые ранее не могли позволить себе такую покупку. Хотя электромобили дороже бензиновых аналогов, их эксплуатация дешевле, а новые, компактные модели делают их более доступными для широкого круга потребителей.

"Электромобили впервые становятся более доступными и привлекательными для частных потребителей. Ранее это были только корпоративные клиенты и водители служебных автомобилей", - отметил Маттиас Шмидт, автомобильный аналитик из Берлина.

Европейские автопроизводители, такие как Stellantis и Renault, начали внедрять более доступные модели, чтобы привлечь потенциальных покупателей, чувствительных к цене, и снизить средний уровень выбросов своих автопарков в соответствии с нормами ЕС.

Также значительно растут продажи электромобилей китайского производства, в частности от компании BYD. Каждый десятый электрокар в Европе изготовлен в Китае, а Великобритания стала ключевым рынком для BYD. Ожидается, что новые правительственные программы субсидирования во Франции и Великобритании еще больше подогреют спрос на электрические авто.

Однако в Великобритании скидка до 10% будет доступна только для электрокаров и автомобилей стоимостью менее 42 860 евро. Это означает, что ни Tesla, цена которых начинается примерно с 46 335 евро, ни китайские автомобили таких производителей, как BYD, могут не получить финансовой поддержки из-за своей стоимости.

Украинский рынок новых электрокаров также устанавливает рекорды продаж. С начала года в Украине было зарегистрировано 7,8 тыс. новых электрокаров, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это происходит на фоне общего роста авторынка на 1%.