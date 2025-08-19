В ЄС зафіксовано рекордні продажі електромобілів

На європейських дорогах – справжній бум електромобілів. За другий квартал року у Західній Європі зареєстровано рекордні 600 000 нових електрокарів. Це стало можливим завдяки появі на ринку доступніших моделей від таких виробників, як Renault та Stellantis, які привертають увагу приватних покупців, пише autoconsulting.ua.

Читайте також: Скільки електромобілів зареєстровано в Україні: офіційні дані

Як зазначають аналітики, довгий час основними клієнтами були корпоративні автопарки. Проте зараз електрокари стають привабливими і для звичайних водіїв, які раніше не могли дозволити собі таку покупку. Хоча електромобілі дорожчі за бензинові аналоги, їхня експлуатація дешевша, а нові, компактніші моделі роблять їх доступнішими для ширшого кола споживачів.

"Електромобілі вперше стають більш доступними та привабливими для приватних споживачів. Раніше це були лише корпоративні клієнти та водії службових автомобілів", - зазначив Маттіас Шмідт, автомобільний аналітик з Берліна.

Європейські автовиробники, такі як Stellantis і Renault, почали впроваджувати більш доступні моделі, щоб залучити потенційних покупців, чутливих до ціни, і знизити середній рівень викидів своїх автопарків відповідно до норм ЄС.

Також значно зростають продажі електромобілів китайського виробництва, зокрема від компанії BYD. Кожен десятий електрокар в Європі виготовлено в Китаї, а Велика Британія стала ключовим ринком для BYD. Очікується, що нові урядові програми субсидування у Франції та Великої Британії ще більше підігріють попит на електричні авто.

Однак у Великій Британії знижка до 10% буде доступна тільки для електрокарів і автомобілів вартістю менше 42 860 євро. Це означає, що ні Tesla, ціна яких починається приблизно з 46 335 євро, ні китайські автомобілі таких виробників, як BYD, можуть не отримати фінансової підтримки через свою вартість.

Український ринок нових електрокарів також встановлює рекорди продажів. З початку року в Україні було зареєстровано 7,8 тис. нових електрокарів, що на 13,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Все це відбувається на фоні загального зростання авторинку на 1%.