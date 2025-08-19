Скільки електромобілів зареєстровано в Україні: офіційні дані

Станом на 15 серпня 2025 року за данними ГСЦ МВС в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном. Ще 121 тисяча 392 транспортні засоби – це гібриди, тобто поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним мотором.

Автівки на електродвигунах купляють як в автосалонах, так і ввозять вживані з-за кордону. Але в будь-якому випадку для першої державної реєстрації електрокара власнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС.

Під час реєстрації необхідно подати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності завершеного КТЗ;

експертне дослідження (ввезене з-за кордону вживане авто);

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

При першій державній реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном ввезені з-за кордону або нові придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

Під час реєстрації у сервісному центрі МВС за електрокаром закріплюються “зелені” номерні знаки і власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Орієнтовна вартість послуги: для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн. Сюди входить: послуга — 350 грн, бланк свідоцтва — 606 грн, номерний знак — 350 грн. Додатково сплачується комісія банку.