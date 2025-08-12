Українці купили рекордну кількість електромобілів

9716 електромобілів сумарно — це історичний рекорд обсягів для нашого ринку, і основних драйверів тут три: подорожчання пального на АЗС, загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів, а також наближення розмитнення з ПДВ, яке заплановане на 1 січня 2026 року. Про це розповідають аналітики Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку електромобілів в Україні, 2024-2025

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53%, або 5154 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 31%, кількість — 3010 шт.

Нові електроавто зайняли 16% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1552 шт., це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів. До речі, загалом у групі нових легковиків першість у липні отримав електромобіль, BYD Song Plus, а сама марка BYD зайняла друге місце серед усіх марок, що торгують у нас новими автомобілями всіх типів.

Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

Внутрішні перепродажі: +9,4% M-M, +38,8% Y-Y

Імпорт вживаних: +9,7% M-M, +38,1% Y-Y

Імпорт нових: +11,2% M-M, +58,0% Y-Y

Загальний парк електричного транспорту

Станом на кінець липня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 178 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 173,2 тис. Вантажівок на електротязі 3,7 тис., також є кілька електробусів (8 шт.), та майже 1,1 тис. одиниць різної мототехніки.

Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 19,9%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 19,4%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,8%.