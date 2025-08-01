Китайський бренд вже займає другу сходинку у продажах нових авто в Україні

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У минулому місяці українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 1% більше, ніж у липні 2024 р.
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Відносно червня 2025 р. попит на нові авто зріс на 7%. Першість на ринку утримує Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу.
До ТОП-10 липня потрапили:
- Toyota - 820 од. (-20% до липня 2024р.);
- BYD - 744 од. (+241%);
- Renault - 654 од. (+11%);
- Skoda - 559 од. (+48%);
- Volkswagen - 491 од. (+47%);
- Honda - 319 од. (+9%);
- Hyundai - 298 од. (+32%);
- BMW - 263 од. (-58%);
- Audi - 253 од. (+20%);
- Zeekr - 191 од. (+125%).
Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік.