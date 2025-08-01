Китайський бренд вже займає другу сходинку у продажах нових авто в Україні

У минулому місяці українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 1% більше, ніж у липні 2024 р.

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Відносно червня 2025 р. попит на нові авто зріс на 7%. Першість на ринку утримує Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу.

До ТОП-10 липня потрапили:

Toyota - 820 од. (-20% до липня 2024р.); BYD - 744 од. (+241%); Renault - 654 од. (+11%); Skoda - 559 од. (+48%); Volkswagen - 491 од. (+47%); Honda - 319 од. (+9%); Hyundai - 298 од. (+32%); BMW - 263 од. (-58%); Audi - 253 од. (+20%); Zeekr - 191 од. (+125%).

Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік.