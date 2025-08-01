Укр
Ру

Китайський бренд вже займає другу сходинку у продажах нових авто в Україні

Рейтинг продажів у липні виявився дуже динамічним для китайських бреднів. Саме вони показали найбільший приріст у продажах нових авто.
BYD вже займає другу сходинку у рейтингу нових авто в Україні - Auto24
Євген Гудущан
logo1 серпня, 12:50
logo0
logo0 хв

У минулому місяці українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 1% більше, ніж у липні 2024 р.

Читайте також: Продажі електромобілів в Україні зросли на 30%

Відносно червня 2025 р. попит на нові авто зріс на 7%. Першість на ринку утримує Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу.

До ТОП-10 липня потрапили:

  1. Toyota - 820 од. (-20% до липня 2024р.);
  2. BYD - 744 од. (+241%);
  3. Renault - 654 од. (+11%);
  4. Skoda - 559 од. (+48%);
  5. Volkswagen - 491 од. (+47%);
  6. Honda - 319 од. (+9%);
  7. Hyundai - 298 од. (+32%);
  8. BMW - 263 од. (-58%);
  9. Audi - 253 од. (+20%);
  10. Zeekr - 191 од. (+125%).

Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік.

#Головні новини #Новини #BYD #Автоновинка #Реєстрація авто