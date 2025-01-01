Продажі електромобілів в Україні зросли на 30%

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У першому півріччі 2025р. автопарк України поповнили 31753 од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
- Легкових – 30763 од. (+28%)
- Комерційних – 987 од. (+112%)
- Електробусів – 3 од. (+200%)
Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025р.:
- BYD Song Plus EV - 967 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;
- Honda eNS1 - 441 од.;
- Zeekr 7X - 402 од.;
- Zeekr 001 - 366 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y - 2968 од.;
- Nissan Leaf - 2853 од.;
- Tesla Model 3 - 2670 од.;
- KIA Niro EV - 1664 од.;
- Hyundai Kona Electric - 1496 од.