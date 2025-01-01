Продажі електромобілів в Україні зросли на 30%

У першому півріччі 2025р. автопарк України поповнили 31753 од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Легкових – 30763 од. (+28%)

Комерційних – 987 од. (+112%)

Електробусів – 3 од. (+200%)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025р.:

BYD Song Plus EV - 967 од.; Volkswagen ID.Unyx - 830 од.; Honda eNS1 - 441 од.; Zeekr 7X - 402 од.; Zeekr 001 - 366 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: