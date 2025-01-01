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Продажі електромобілів в Україні зросли на 30%

За пів року українці придбали майже 31,8 тис. електромобілів.
Продажі електромобілів за пів року зросли на 30% - Auto24
Євген Гудущан
logo8 липня, 10:37
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У першому півріччі 2025р. автопарк України поповнили 31753 од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

  • Легкових – 30763 од. (+28%)
  • Комерційних – 987 од. (+112%)
  • Електробусів – 3 од. (+200%)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025р.:

  1. BYD Song Plus EV - 967 од.;
  2. Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;
  3. Honda eNS1 - 441 од.;
  4. Zeekr 7X - 402 од.;
  5. Zeekr 001 - 366 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Tesla Model Y - 2968 од.;
  2. Nissan Leaf - 2853 од.;
  3. Tesla Model 3 - 2670 од.;
  4. KIA Niro EV - 1664 од.;
  5. Hyundai Kona Electric - 1496 од.
#Новини #Автоновинка