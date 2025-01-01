Продажи электромобилей в Украине выросли на 30%

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В первом полугодии 2025г. автопарк Украины пополнили 31753 ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV), сообщает Укравтопром.
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Это на 30% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
- Легковых – 30763 ед. (+28%)
- Коммерческих – 987 ед. (+112%)
- Электробусов – 3 ед. (+200%)
Доля новой техники в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025г:
- BYD Song Plus EV - 967 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 ед.;
- Honda eNS1 - 441 ед.;
- Zeekr 7X - 402 ед.;
- Zeekr 001 - 366 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y - 2968 ед.;
- Nissan Leaf - 2853 ед.;
- Tesla Model 3 - 2670 ед.;
- KIA Niro EV - 1664 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 1496 ед.