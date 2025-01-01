Продажи электромобилей в Украине выросли на 30%

В первом полугодии 2025г. автопарк Украины пополнили 31753 ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV), сообщает Укравтопром.

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Это на 30% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Легковых – 30763 ед. (+28%)

Коммерческих – 987 ед. (+112%)

Электробусов – 3 ед. (+200%)

Доля новой техники в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025г:

BYD Song Plus EV - 967 ед.; Volkswagen ID.Unyx - 830 ед.; Honda eNS1 - 441 ед.; Zeekr 7X - 402 ед.; Zeekr 001 - 366 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: