Изготовлена первая партия твердотельных аккумуляторов для электромобилей

В октябре 2024 года Chery Group обнародовала амбициозные планы по запуску производства твердотельных аккумуляторов. И вот, первая партия этих батарей сошла с производственной линии в Китае, сообщает Укравтопром.

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Компания Anhui Anwa New Energy Technology сообщила, что при поддержке Chery с ее производственной линии сошла первая партия технических образцов твердотельных аккумуляторов (SSB). Chery New Energy контролирует почти 10% этой компании.

Завод Anwa работает по принципу полной цепи производства. Запланированная производственная мощность предприятия составляет 1,25 ГВт-ч. Энергоемкость твердотельной батареи Anwa первого поколения - 300 Вт-ч/кг.

Компания заявляет, что уже начато опытное производство аккумуляторов второго поколения с энергоемкостью 400 Вт-ч/кг. Серийное производство батарей третьего поколения с энергоемкостью 500 Вт-ч/кг планируется уже в 2027 году.

Твердотельные аккумуляторы имеют большую емкость по сравнению с современными литий-ионными и железо-фосфатными батареями при том же весе. Твердый элемент также менее реакционноспособен, чем жидкий, поэтому гораздо меньше шансов образования пожара, если его повредить или нагреть.

Ожидается, что они также будут менее уязвимыми к падениям запаса хода, вызванных высокими или низкими температурами, и внедрение высоких скоростей зарядки.