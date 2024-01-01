2025 год станет решающим для технологии твердотельных батарей

Ожидается, что твердотельные аккумуляторы значительно улучшат позиции электромобилей на рынках, поскольку они будут иметь большую емкость и запас хода, по сравнению с современными литий-ионными и железо-фосфатными батареями, что сейчас используются в автоиндустрии.

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Эти батареи состоят из анода и катода на противоположных концах элемента, с физическим “сепаратором”, который предотвращает их соприкосновение, и гелеобразной жидкости в середине. В твердотельном аккумуляторе конструкция упрощена. Жидкость заменяется твердым блоком, который легче аналога и может нести больше энергии в пределах той же емкости.

Китайский седан IM L6 уже можно приобрести с полутвердотельной батареей для увеличения запаса хода

Твердый элемент также менее реакционноспособен, чем жидкий, поэтому гораздо меньше шансов образования пожара, если его повредить или нагреть. Ожидается, что они также будут менее уязвимыми к падениям запаса хода, вызванных высокими или низкими температурами, и внедрение высоких скоростей зарядки.

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Технология уже испытывается по всему миру, хотя до широкого внедрения осталось несколько лет. Именно поэтому, эксперты Autocar проанализировали степень готовности различных мировых автопроизводителей.

Honda

В то же время Honda несколько недель назад объявила о запуске пилотной производственной линии для полноценных твердотельных аккумуляторов на своей научно-исследовательской базе в Точиги, Япония, которая будет использоваться для сбора информации о различных типах элементов, чтобы ускорить серийное производство.

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Stellantis

Концерн Stellantis ранее отчитался, что в 2026 году начнет дорожные испытания полутвердых пакетов, изготовленных стартапом Factorial в 2026 году, используя парк модифицированных Dodge Charger Daytona. В случае внедрения технологии, компания будет отдавать приоритет своим крупнейшим автомобилям, таким как Alfa Romeo, Jeep и Maserati, основанным на платформе STLA Large.

Toyota

Toyota еще в прошлом году утверждала, что сделала “технологический прорыв” благодаря долговечности электролита – он подвержен растрескиванию под воздействием высоких сил. Сейчас компания работает над разработкой метода массового производства и планирует запуск в 2027 или 2028 годах. Утверждается, что новые батареи обеспечат запас хода в 1500 километров и будут заряжаться с 10 до 80% менее чем за 10 минут.

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Nissan

Зато Nissan активно высказывал свои амбиции выпустить автомобиль с полностью твердотельной батареей в 2028 году. Это вполне может быть суперкар GT-R следующего поколения. В следующем году запланировано открытие пилотного завода, а завершение разработки аккумуляторных блоков – в 2026 году.

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BMW

BMW наоборот сообщала, что мы вряд ли увидим их серийный автомобиль с твердотельной батареей не ранее 2030 года. В прошлом году компания заключила соглашение со стартапом Solid Power, однако с тех пор никакой информации о разработке не поступало, ведь BMW держит ее в тайне.

Mercedes-Benz

Подобная ситуация с Mercedes-Benz. Технический руководитель бренда, Маркус Шефер, поставил под сомнение, нужны ли твердотельные батареи, несмотря на существующую связь фирмы с производителем батарей Factorial. Ранее в этом году он сказал, что они “могут быть ненужными” благодаря прогрессу, достигнутому с литий-ионными элементами. Ранее компания заявила, что хочет использовать твердотельные блоки в своих основных автомобилях к 2030 году.

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Volkswagen

Volkswagen работает над совершенствованием технологии, разработанной американским стартапом Quantumscape, заключив лицензионное соглашение на производство до 80 ГВт-ч твердотельных элементов (или на миллион автомобилей) в год.

Пока нет графика, но, учитывая масштабы, вполне возможно, что твердотельный аккумулятор может быть зарезервирован как флагманская технология для следующего Golf. Этот автомобиль должен выйти в 2028 году.