Сколько стоит зарядить электромобиль в декабре на публичной зарядке

Итак, почем киловатты на чарджерах с публичным доступом? Специалисты Института исследований авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине, и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись.

По сравнению с предыдущим месяцем из-за изменения тарифов отдельных операторов увеличился разрыв между ценой медленной и быстрой зарядки - три оператора уменьшили тарифы на отгрузку АС тока, два оператора увеличили тарифы на DC формат зарядки. Все остальное – без существенных изменений.

Кстати Hyundai будет заряжать электромобили во время движения по дорогам

Цены на ЭЗС, декабрь 2024 г. Инфографика ИДА

В зависимости от локации могут быть меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Отметим, что указанная информация предоставлена со справочной целью - это не рейтинг операторов ЭЗС, а лишь ориентир для тех, кто владеет, или планирует приобрести электромобиль.