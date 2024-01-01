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Скільки коштує зарядити електромобіль у грудні на публічній зарядці

Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт (повільна), зараз складає 14 грн, через DC порт (швидка) — 16,7 грн.
Ціни на зарядку електроавто в Україні в грудні 2024 року - Auto24

ФОТО: Freepik|

Ціни на зарядку електроавто в Україні майже не змінились

Станіслав Бучацький
logo18 грудня, 13:10
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Отже, почому кіловати на чарджерах з публічним доступом? Фахівці Інституту досліджень авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися.

У порівнянні з попереднім місяцем через зміну тарифів окремих операторів збільшився розрив між ціною повільного та швидкого заряджання — три оператори зменшили тарифи на відвантаження АС струму, два оператори збільшили тарифи на DC формат заряджання. Все інше – без істотних змін.

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Ціни на ЕЗС, грудень 2024 р. Інфографіка ІДА

Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Зазначимо, що ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.

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