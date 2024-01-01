2025 рік стане вирішальним для технології твердотільних батарей

Очікується, що твердотільні акумулятори значно покращать позиції електромобілів на ринках, оскільки вони матимуть більшу ємність й запас ходу, порівняно з сучасними літій-іонними й залізо-фосфатними батареями, що наразі використовуються в автоіндустрії.

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Ці батареї складаються з анода і катода на протилежних кінцях елемента, з фізичним “сепаратором”, який запобігає їх дотику, і гелеподібної рідини в середині. У твердотільному акумуляторі конструкція спрощена. Рідина замінюється твердим блоком, який легший за аналог і може нести більше енергії в межах тієї ж ємності.

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Твердий елемент також менш реакційноздатний, ніж рідкий, тому набагато менше шансів утворення пожежі, якщо його пошкодити чи нагріти. Очікується, що вони також будуть менш вразливими до падінь запасу ходу, спричинених високими або низькими температурами, і запровадження вищих швидкостей заряджання.

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Технологія вже випробовується по всьому світу, хоча до широкого впровадження залишилося кілька років. Саме тому, експерти Autocar проаналізували ступінь готовності різних світових автовиробників.

Honda

Водночас Honda декілька тижнів тому оголосила про запуск пілотної виробничої лінії для повноцінних твердотільних акумуляторів на своїй науково-дослідній базі в Точігі, Японія, яка використовуватиметься для збору інформації про різні типи елементів, аби прискорити серійне виробництво.

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Stellantis

Концерн Stellantis раніше прозвітував, що у 2026 році розпочне дорожні випробування напівтвердих пакетів, виготовлених стартапом Factorial у 2026 році, використовуючи парк модифікованих Dodge Charger Daytona. В разі запровадження технології, компанія віддаватиме пріоритет своїм найбільшим автомобілям, таким як Alfa Romeo, Jeep й Maserati, заснованим на платформі STLA Large.

Toyota

Toyota ще минулого року стверджувала, що зробила “технологічний прорив” завдяки довговічності електроліту – він схильний до розтріскування під впливом високих сил. Наразі компанія працює над розробкою методу масового виробництва й планує запуск у 2027 або 2028 роках. Стверджується, що нові батареї забезпечать запас ходу в 1500 кілометрів й заряджатимуться з 10 до 80% менш ніж за 10 хвилин.

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Nissan

Натомість Nissan активно висловлював свої амбіції випустити автомобіль із повністю твердотільною батареєю у 2028 році. Це цілком може бути суперкар GT-R наступного покоління. У наступному році заплановано відкриття пілотного заводу, а завершення розробки акумуляторних блоків – у 2026 році.

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BMW

BMW навпаки повідомляла, що ми навряд чи побачимо їх серійний автомобіль з твердотільною батареєю не раніше 2030 року. Торік компанія уклала угоду зі стартапом Solid Power, проте відтоді жодної інформації про розробку не надходило, адже BMW тримає її у таємниці.

Mercedes-Benz

Подібна ситуація з Mercedes-Benz. Технічний керівник бренду, Маркус Шефер, поставив під сумнів, чи потрібні твердотільні батареї, попри існуючий зв’язок фірми з виробником батарей Factorial. Раніше цього року він сказав, що вони “можуть бути непотрібними” завдяки прогресу, досягнутому з літій-іонними елементами. Раніше компанія заявила, що хоче використовувати твердотільні блоки у своїх основних автомобілях до 2030 року.

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Volkswagen

Volkswagen працює над вдосконаленням технології, розробленої американським стартапом Quantumscape, уклавши ліцензійну угоду на виробництво до 80 ГВт-год твердотільних елементів (або на мільйон автомобілів) на рік.

Наразі немає графіка, але, враховуючи масштаби, цілком можливо, що твердотільний акумулятор може бути зарезервований як флагманська технологія для наступного Golf. Цей автомобіль має вийти у 2028 році.