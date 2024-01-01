Mercedes-Benz розробляє фарбу, яка зможе заряджати електромобілі

У Mercedes-Benz розповіли про створення фарби, яка може генерувати енергію та заряджати електромобілі, пише УкрАвтопром.

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Спеціальна «сонячна фарба» наноситься на кузов автомобіля та генерує електроенергію, збираючи сонячні промені.

Ця енергія може безпосередньо живити електродвигуни автомобіля, або заряджати його високовольтний акумулятор. Система буде працювати в русі і в той час, поки автомобіль стоїть на парковці.

Фарба має товщину лише 5 мікрометрів і важить близько 50 грамів на квадратний метр.

За словами представників компанії, ефективність фарби залежить від регіону та погодних умов. Так, у німецькому Штутгарті сонячна фарба може компенсувати до 62% заряду батареї.