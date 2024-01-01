Mercedes-Benz позбавить електромобілі традиційних гальм

Сучасні електромобілі при гальмуванні все більше покладаються на систему рекуперації, ніж на традиційні гальмівні механізми. Це логічно, адже дозволяє раціональніше використовувати енергію, повідомляє autogeek.com.ua.

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За словами інженерів компанії Mercedes-Benz, рекуперативного гальмування електромобілям вистачає у 98% випадків, а звичайні гальма необхідні лише у позаштатних ситуаціях. Тому інженери запропонували повністю позбутися звичних гальмівних механізмів, замінивши їх на іншу систему.

Інженери прибрали фрикційні механізми з коліс та перемістили їх у моторно-редукторний вузол. Насамперед це дозволило зменшити непідресорені маси відразу на 90 кг, що позитивно позначиться на керованості та плавності ходу. Крім того, це дозволило зробити колеса повністю закритими. Нарешті, такі гальма менше схильні до контакту з водою.

Нові фрикційні механізми встановлені з обох боків від моторно-редукторного вузла. Конструкція включає два диски – один встановлений на приводний вал, а другий – статичний. Площа контакту значно більша, ніж в традиційних гальмівних колодок з дисками. Передбачені невеликі піддони для збирання абразивного пилу та система рідинного охолодження, покликана запобігти перегріву механізму.

Якщо електромобіль має лише один електромотор, то на другій осі також можна встановити окремі фрикційні механізми поза моторно-редукторним вузлом. Інженери Mercedes-Benz запевняють, що нова гальмівна система не потребує обслуговування та розрахована на весь термін служби електромобіля. Бонусом іде відсутність шуму від роботи гальм.

Інноваційні гальма для електромобілів все ще знаходяться на стадії розробки та тестування, остаточне рішення щодо їх впровадження на серійних машинах буде ухвалено після проходження всього комплексу випробувань.