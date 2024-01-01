Яким буде новий Mercedes S-Class: перше зображення

Доля для двох флагманів Mercedes вже намічена, і генеральний директор Ола Калленіус розкрив плани Autocar протягом останніх тижнів. EQS і S-Class стануть єдиною моделлю до 2030 року. Базований на платформі MB.EA Large, S-Class наприкінці десятиліття може принести з собою багато технологічних інновацій.

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Рендер показує форму майбутнього S-класу, який матиме зовсім інший дизайн, ніж нинішній EQS. Насправді ідея Mercedes полягає в тому, щоб незабаром відмовитися від дуже м’яких ліній, які можна побачити на моделях серії EQ.

Компанія не розкриває, якою буде стилістична філософія її наступних автомобілів, але цілком імовірно, що дизайнери наслідуватимуть приклад BMW та Audi, чиї електричні моделі мають футуристичний вигляд, але все ще консервативні та не надто далекі від версії з двигуном внутрішнього згоряння.

Таким чином, у випадку S-класу Mercedes міг прийняти кутасті форми. Велика решітка радіатора залишиться і може підсвічуватися, а логотип бренду може бути розміщений на капоті, як і традиційно для моделі. Загалом ми також очікуємо, що м’язисті боковини та камери замість дзеркал максимально покращать аеродинаміку.

Зараз уявити, якою буде технологічна еволюція Mercedes, дуже складно. Також тому, що S-Class завжди був піонером багатьох інновацій не лише для бренду, але й для всього автомобільного світу. Таким чином, цілком імовірно, що майбутнє покоління продемонструє передові та дивовижні рішення, приділяючи важливу увагу автономному водінню.

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Що стосується трансмісії, ми могли побачити дебют акумуляторів нового покоління (можливо, твердотільних) з найкращою у світі щільністю енергії та ефективними електродвигунами. Але, очевидно, є час, щоб зібрати більше інформації та зрозуміти, що Mercedes має в запасі.