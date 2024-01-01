Mercedes-Benz замінить EQS новим електричним S-Class

Очільник компанії Ола Келленіус підтвердив у своєму інтерв’ю журналістам Autocar, що майбутній S-Class буде представлений як у варіанті електромобіля, так і версіях з ДВЗ.

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Він також додав, що моделі матимуть подібний дизайн екстер’єру та інтер’єру. Однак, експерти Autocar, посилаючись на власні нерозкриті джерела, стверджують, що на відміну від BMW 7 серії, бензиновий та електричний варіанти нового S-Class будуть побудовані на різних платформах.

Очікується, що електромобіль базуватиметься на архітектурі MB.EA Large, тоді як модель з двигуном внутрішнього згорання буде побудовано на оновленій ітерації поточної платформи MRA. Враховуючи це, автомобілі, вірогідно, матимуть дещо різні габаритні розміри.

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Попри це, очевидно, що моделі матимуть більше спільного, ніж поточний S-Class та EQS, який отримав шквал критики за свій зовнішній вигляд. Відомо, що автовиробник готує рестайлінг обох моделей. EQE буде оновлено у 2025 році, тоді як рестайлінговий S-Class представлять у 2026 році. Після цього, модель EQS покине конвеєр.

Прогнозується, що це станеться у 2030 році. Подібне майбутнє також чекатиме седан EQE. Autocar повідомляє, що після дебюту S-Class з’явиться нова генерація E-Class, яка також матиме ДВЗ та електричний аналог, який замінить EQE.