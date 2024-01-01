Mercedes-Benz Sprinter готовий стати домівкою на колесах

Нова генерація Mercedes-Benz Sprinter зберегла широкий спектр варіантів кузова, двигуна та приводу. Саме через це його взяли за основу виробники різних моделей будинків на колесах, що будуть представлені на виставці Caravan Salon у Дюссельдорфі з 31 серпня по 8 вересня.

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Новий Sprinter непогано підходить для кемперів високого класу. Його зручно перелицювати на альков, напівінтегрований або повністю інтегрований будинок на колесах. Нова версія машини пропонує виробникам будинків на колесах високий ступінь свободи у проєктуванні житлової площі.

Це пояснюється тим, що двигун, паливний бак і всі інші допоміжні пристрої розташовані перед середньою стійкою в кабіні. Отож виробники можуть встановити раму та задню вісь окремо та встановити будь-яку надбудову.

Варіанти двигунів для нового Sprinter такі ж різноманітні: перевірений чотирициліндровий дизельний двигун OM 654 доступний у чотирьох рівнях потужності: 84 кВт, 110 кВт, 125 кВт і 140 кВт.

Великий фургон Mercedes-Benz доступний не тільки з переднім і заднім приводом, а й у повнопривідній версії - до допустимої повної маси автомобіля (GVW) 5,5 тонни. Повний привід полегшує їзду поза дорогами, є справжнім плюсом, особливо для недосвідчених водіїв автокемперів.

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З’явилися нові додаткові й вдосконалені системи безпеки й допомоги, покращена інтелектуальна підтримка, що особливо цінно для домівок на колесах. Наприклад, Active Brake Assist тепер включає функцію перехрестя, а Moving-off Information Assist допоможе уникнути зіткнень під час рушання з місця.

Система Sideguard Assist доступна вперше, вона допомагає ідентифікувати інших учасників дорожнього руху в межах визначеної зони з боку пасажира.

Інші функції задовольняють побажання клієнтів щодо ще більшого комфорту. До них входить нове високотехнологічне кермо з функцією розпізнавання рук і оновлена інтелектуальна мультимедійна система MBUX у стандартній комплектації. Останній має 26,04-сантиметровий (10,25-дюймовий) сенсорний екран і кольоровий дисплей на панелі приладів.

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Оновлена мультимедійна система MBUX також пропонує покращену навігацію по меню та швидшу обчислювальну потужність. Голосовий помічник із підтримкою діалогу тепер ще інтелектуальніший і може запускати певні дії без терміну активації «Hey Mercedes». Тепер він також пояснює функції автомобіля та допомагає підключати смартфони через Bluetooth.

Все це продемонструють перші автобудинки на базі нового Sprinter, що стануть на подіум Caravan Salon Düsseldorf.

Фото: Mercedes-Benz Media