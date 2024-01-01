Mercedes-Benz Sprinter готов стать домом на колесах

Новая генерация Mercedes-Benz Sprinter сохранила широкий спектр вариантов кузова, двигателя и привода. Именно поэтому его взяли за основу производители различных моделей домов на колесах, которые будут представлены на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе с 31 августа по 8 сентября.

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Новый Sprinter неплохо подходит для кемперов высокого класса. Его удобно перелицевать в альков, полуинтегрированный или полностью интегрированный дом на колесах. Новая версия машины предлагает производителям домов на колесах высокую степень свободы в проектировании жилой площади.

Это объясняется тем, что двигатель, топливный бак и все другие вспомогательные устройства расположены перед средней стойкой в кабине. Поэтому производители могут установить раму и заднюю ось отдельно и установить любую надстройку.

Варианты двигателей для нового Sprinter такие же разнообразные: проверенный четырехцилиндровый дизельный двигатель OM 654 доступен в четырех уровнях мощности: 84 кВт, 110 кВт, 125 кВт и 140 кВт.

Большой фургон Mercedes-Benz доступен не только с передним и задним приводом, но и в полноприводной версии – до допустимой полной массы автомобиля (GVW) 5,5 тонны. Полный привод облегчает езду вне дорог, является настоящим плюсом, особенно для неопытных водителей автокемперов.

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Появились новые дополнительные и усовершенствованные системы безопасности и помощи, улучшенная интеллектуальная поддержка, что особенно ценно для домов на колесах. Например, Active Brake Assist теперь включает функцию перекрестка, а Moving-off Information Assist поможет избежать столкновений при трогании с места.

Система Sideguard Assist доступна впервые, она помогает идентифицировать других участников дорожного движения в пределах определенной зоны со стороны пассажира.

Другие функции удовлетворяют пожелания клиентов по еще большему комфорту. К ним входит новый высокотехнологичный руль с функцией распознавания рук и обновленная интеллектуальная мультимедийная система MBUX в стандартной комплектации. Последняя имеет 26,04-сантиметровый (10,25-дюймовый) сенсорный экран и цветной дисплей на панели приборов.

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Обновленная мультимедийная система MBUX также предлагает улучшенную навигацию по меню и более быструю вычислительную мощность. Голосовой помощник с поддержкой диалога теперь ещё более интеллектуальный и может запускать определённые действия без срока активации "Hey Mercedes". Теперь он также объясняет функции автомобиля и помогает подключать смартфоны через Bluetooth.

Все это продемонстрируют первые автодома на базе нового Sprinter, которые взойдут на подиум Caravan Salon Düsseldorf.

Фото: Mercedes-Benz Media