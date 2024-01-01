Mercedes-Benz вскоре представит роскошный Maybach SL

Как сообщает Carscoops, в рамках мероприятия состоятся презентации купе Mercedes-Maybach SL, роскошный Mercedes-Maybach S 680 Nordic Glow Edition и ограниченную серию гоночного автомобиля Mercedes-AMG GT3.

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Основное внимание автофанатов приковано к новому SL, который будет представлен 18 августа, ведь автопроизводитель представил его концепцию 2 года назад. Технические характеристики серийной модели, очевидно, неизвестны, однако, шпионы поделились фотографиями тестового прототипа новинки.

Судя по камуфляжу, новый Maybach SL будет отличаться от концепции иной решеткой радиатора, измененным бампером и двойным выхлопом. Также прототип имел мягкую крышу. Фотографий интерьера нет, однако ожидается, что он будет отличать SL от других моделей, ведь в салоне будет установлено 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 11,9-дюймовую информационно-развлекательную систему.

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Эксперты прогнозируют, что модель будет использовать 4,0-литровый твин-турбо V8, развивающий 585 л.с. и 799 Нм крутящего момента, который также устанавливается в SL 63. Узнать больше о новом Mercedes-Maybach SL мы сможем после его официального дебюта.