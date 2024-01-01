Mercedes-Benz незабаром представить розкішний Maybach SL

Як повідомляє Carscoops, в рамках заходу відбудуться презентації купе Mercedes-Maybach SL, розкішний Mercedes-Maybach S 680 Nordic Glow Edition і обмежену серію гоночного автомобіля Mercedes-AMG GT3.

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Основна увага автофанатів прикута до нового SL, який буде представлено 18 серпня, адже автовиробник представив його концепцію 2 роки тому. Технічні характеристики серійної моделі, очевидно, невідомі, проте, шпигуни поділились фотографіями тестового прототипу новинки.

Судячи з камуфляжу, новий Maybach SL відрізнятиметься від концепції інакшою решіткою радіатора, зміненим бампером та подвійним вихлопом. Також прототип мав м’який дах. Фотографій інтер’єру немає, проте очікується, що він буде відрізняти SL від інших моделей, адже в салоні буде встановлено 12,3-дюймову цифрову панель приладів і 11,9-дюймову інформаційно-розважальну систему.

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Експерти прогнозують, що модель використовуватиме 4,0-літровий твін-турбо V8, що розвиває 585 к.с. й 799 Нм крутного моменту, який також встановлюється в SL 63. Дізнатися більше про новий Mercedes-Maybach SL ми зможемо після його офіційного дебюту.