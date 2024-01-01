Mercedes-Benz заменит EQS новым электрическим S-Class

Глава компании Ола Келлениус подтвердил в своем интервью журналистам Autocar, что будущий S-Class будет представлен как в варианте электромобиля, так и версиях с ДВС.

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Он также добавил, что модели будут иметь сходный дизайн экстерьера и интерьера. Однако, эксперты Autocar, ссылаясь на собственные нераскрытые источники, утверждают, что в отличие от BMW 7 серии, бензиновый и электрический варианты нового S-Class будут построены на разных платформах.

Ожидается, что электромобиль будет базироваться на архитектуре MB.EA Large, тогда как модель с двигателем внутреннего сгорания будет построена на обновленной итерации текущей платформы MRA. Учитывая это, автомобили, вероятно, будут иметь несколько разные габаритные размеры.

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Несмотря на это, очевидно, что модели будут иметь больше общего, чем текущий S-Class и EQS, который получил шквал критики за свой внешний вид. Известно, что автопроизводитель готовит рестайлинг обеих моделей. EQE будет обновлено в 2025 году, тогда как рестайлинговый S-Class представят в 2026 году. После этого, модель EQS покинет конвейер.

Прогнозируется, что это произойдет в 2030 году. Подобное будущее также ждет седан EQE. Autocar сообщает, что после дебюта S-Class появится новая генерация E-Class, которая также будет иметь ДВС и электрический аналог, который заменит EQE.