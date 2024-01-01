Объявлена стоимость плагин-гибридного Mercedes-Benz GLC 350e в США

Как сообщает Carscoops, модель доступна в трех комплектациях. Базовая версия Standard оснащена 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, 11,9-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы и 64-цветной адаптивной фоновой подсветкой.

Читайте также: Спрос на новый Mercedes-Benz S-Class катастрофически снизился

Кроме этого, в стандартное оснащение входит адаптивная подвеска, парктроник и широкий набор систем безопасности, в частности Attention Assist, Active Brake Assist и Active Parking Assist. Средняя комплектация Exclusive стоит от 61 550 долларов. Она добавляет систему объемного звучания Burmester 3D, систему кругового обзора и систему безопасности Guard 360, которая может фотографировать подозрительных лиц.

Также кроссовер в этой комплектации оснащен подсветкой порогов и оптикой с иной графикой. В то же время топовая версия Pinnacle получила стоимость от 63 500 долларов США. Она отличается тем, что имеет цифровые фары, которые могут проецировать информацию на землю перед автомобилем, а также проекционным дисплеем и лучшей шумоизоляцией.

Также интересно: Представлен роскошный Mercedes-Maybach SL680: сколько он стоит

Все три уровня оснащения используют плагин-гибридную силовую установку, которая состоит из 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, электродвигателя и аккумуляторной батареи емкостью 24,8 кВт-ч и способна обеспечить запас хода на электричестве до 87 км.