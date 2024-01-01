Оголошено вартість плагін-гібридного Mercedes-Benz GLC 350e у США

Як повідомляє Carscoops, модель доступна у трьох комплектаціях. Базова версія Standard оснащена 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, 11,9-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи та 64-кольоровою адаптивною фоновою підсвіткою.

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Окрім цього, до стандартного оснащення входить адаптивна підвіска, парктронік та широкий набір систем безпеки, зокрема Attention Assist, Active Brake Assist й Active Parking Assist. Середня комплектація Exclusive коштує від 61 550 доларів. Вона додає систему об’ємного звучання Burmester 3D, систему кругового огляду та систему безпеки Guard 360, яка може фотографувати підозрілих осіб.

Також кросовер у цій комплектації оснащений підсвічуванням порогів і й оптикою з інакшою графікою. Водночас топова версія Pinnacle отримала вартість від 63 500 доларів США. Вона відрізняється тим, що має цифрові фари, які можуть проєктувати інформацію на землю перед автомобілем, а також проєкційним дисплеєм та кращою шумоізоляцією.

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Усі три рівні оснащення використовують плагін-гібридну силову установку, яка складається з 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом, електродвигуна та акумуляторної батареї ємністю 24,8 кВт-год й здатна забезпечити запас ходу на електриці до 87 км.