Каким будет новый Mercedes S-Class: первое изображение

Судьба для двух флагманов Mercedes уже намечена, и генеральный директор Ола Каллениус раскрыл планы Autocar в течение последних недель. EQS и S-Class станут единой моделью к 2030 году. Базирующийся на платформе MB.EA Large, S-Class в конце десятилетия может принести с собой много технологических инноваций.

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Рендер показывает форму будущего S-класса, который будет иметь совсем другой дизайн, чем нынешний EQS. На самом деле идея Mercedes заключается в том, чтобы вскоре отказаться от очень мягких линий, которые можно увидеть на моделях серии EQ.

Компания не раскрывает, какой будет стилистическая философия ее следующих автомобилей, но вполне вероятно, что дизайнеры последуют примеру BMW и Audi, чьи электрические модели имеют футуристический вид, но все еще консервативны и не слишком далеки от версии с двигателем внутреннего сгорания.

Таким образом, в случае S-класса Mercedes мог принять угловатые формы. Большая решетка радиатора останется и может подсвечиваться, а логотип бренда может быть размещен на капоте, как и традиционно для модели. В целом мы также ожидаем, что мускулистые боковины и камеры вместо зеркал максимально улучшат аэродинамику.

Сейчас представить, какой будет технологическая эволюция Mercedes, очень сложно. Также потому, что S-Class всегда был пионером многих инноваций не только для бренда, но и для всего автомобильного мира. Таким образом, вполне вероятно, что будущее поколение продемонстрирует передовые и удивительные решения, уделяя важное внимание автономному вождению.

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Что касается трансмиссии, мы могли увидеть дебют аккумуляторов нового поколения (возможно, твердотельных) с лучшей в мире плотностью энергии и эффективными электродвигателями. Но, очевидно, есть время, чтобы собрать больше информации и понять, что Mercedes имеет в запасе.