Mercedes-Benz избавит электромобили от традиционных тормозов

Современные электромобили при торможении все больше полагаются на систему рекуперации, чем на традиционные тормозные механизмы. Это логично, ведь позволяет рациональнее использовать энергию, сообщает autogeek.com.ua.

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По словам инженеров компании Mercedes-Benz, рекуперативного торможения электромобилям хватает в 98% случаев, а обычные тормоза необходимы только во внештатных ситуациях. Поэтому инженеры предложили полностью избавиться от привычных тормозных механизмов, заменив их на другую систему.

Инженеры убрали фрикционные механизмы с колес и переместили их в моторно-редукторный узел. Прежде всего, это позволило уменьшить неподрессоренные массы сразу на 90 кг, что благотворным образом скажется на управляемости и плавности хода. Кроме того, это позволило сделать колеса полностью закрытыми. Наконец, такие тормоза меньше подвержены контакту с водой.

Новые фрикционные механизмы установлены по обеим сторонам от моторно-редукторного узла. Конструкция включает два диска – один установлен на приводной вал, а второй статический. Площадь контакта значительно больше, чем в традиционных тормозных колодок с дисками. Предусмотрены небольшие поддоны для сбора абразивной пыли и система жидкостного охлаждения, призвана предотвратить перегрев механизма.

Если электромобиль имеет только один электромотор, то на второй оси также можно установить отдельные фрикционные механизмы вне моторно-редукторного узла. Инженеры Mercedes-Benz уверяют, что новая тормозная система не требует обслуживания и рассчитана на весь срок службы электромобиля. Бонусом идет отсутствие шума от работы тормозов. Инновационные тормоза для электромобилей все еще находятся на стадии разработки и тестирования, окончательное решение по их внедрению на серийных машинах будет принято после прохождения всего комплекса испытаний.