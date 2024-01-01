Mercedes-Benz разрабатывает краску, которая сможет заряжать электромобили

В Mercedes-Benz рассказали о создании краски, которая может генерировать энергию и заряжать электромобили, пишет УкрАвтопром.

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Специальная "солнечная краска" наносится на кузов автомобиля и генерирует электроэнергию, собирая солнечные лучи.

Эта энергия может напрямую питать электродвигатели автомобиля, или заряжать его высоковольтный аккумулятор. Система будет работать в движении и в то время, пока автомобиль стоит на парковке.

Краска имеет толщину всего 5 микрометров и весит около 50 граммов на квадратный метр.

По словам представителей компании, эффективность краски зависит от региона и погодных условий. Так, в немецком Штутгарте солнечная краска может компенсировать до 62% заряда батареи.