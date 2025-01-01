Виготовлено першу партію твердотільних акумуляторів для електромобілів

У жовтні 2024 року Chery Group оприлюднила амбітні плани щодо запуску виробництва твердотільних акумуляторів. І ось, перша партія цих батарей зійшла з виробничої лінії в Китаї, повідомляє Укравтопром.

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Компанія Anhui Anwa New Energy Technology повідомила, що за підтримки Chery з її виробничої лінії зійшла перша партія технічних зразків твердотільних акумуляторів (SSB). Chery New Energy контролює майже 10% цієї компанії.

Завод Anwa працює за принципом повного ланцюга виробництва. Запланована виробнича потужність підприємства становить 1,25 ГВт-год. Енергоємність твердотільної батареї Anwa першого покоління - 300 Вт-год/кг.

Компанія заявляє, що вже розпочато дослідне виробництво акумуляторів другого покоління з енергоємністю 400 Вт-год/кг. Серійне виробництво батарей третього покоління з енергоємністю 500 Вт-год/кг планується вже у 2027 році.

Твердотільні акумулятори мають більшу ємність порівняно з сучасними літій-іонними й залізо-фосфатними батареями при ті же вазі. Твердий елемент також менш реакційноздатний, ніж рідкий, тому набагато менше шансів утворення пожежі, якщо його пошкодити чи нагріти.

Очікується, що вони також будуть менш вразливими до падінь запасу ходу, спричинених високими або низькими температурами, і запровадження вищих швидкостей заряджання.