Украинцы купили рекордное количество электромобилей

9716 электромобилей суммарно - это исторический рекорд объемов для нашего рынка, и основных драйверов здесь три: подорожание топлива на АЗС, общая тенденция роста интереса к электромобилям, а также приближение растаможки с НДС, которое запланировано на 1 января 2026 года. Об этом рассказывают аналитики Института исследований авторынка.

Динамика рынка электромобилей в Украине, 2024-2025

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 53%, или 5154 шт.

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 31%, количество - 3010 шт.

Новые электроавто заняли 16% в своей группе, а в количественном измерении это 1552 шт., это новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей. Кстати, целом в группе новых легковушек первенство в июле получил электромобиль, BYD Song Plus, а сама марка BYD заняла второе место среди всех марок, торгующих у нас новыми автомобилями всех типов.

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: +9,4% M-M, +38,8% Y-Y

Импорт б/у: +9,7% M-M, +38,1% Y-Y

Импорт новых: +11,2% M-M, +58,0% Y-Y

Общий парк электрического транспорта

По состоянию на конец июля 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 178 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек - 173,2 тыс. грузовиков на электротяге 3,7 тыс., также есть несколько электробусов (8 шт.), и почти 1,1 тыс. единиц различной мототехники.

Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla - 19,9%, хотя с начала "электромобилизации" и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 19,4%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,8%.