BYD запретил экспортировать новую модель электромобиля

О невозможности получить сертификат на экспорт для автомобиля BYD Sea Lion 06 от китайских властей сообщают продавцы в КНР, которые отправляют авто в Украину, сообщает Авто24.

Это первые действия по наведению порядка в экспорте, которые начинают китайские чиновники в рамках более масштабных действий. Они стремятся урегулировать серые схемы экспорта, которые позволяли обходить правила и налоги, а также "корректировать" статистику продаж.

Кстати BYD уже занимает второе место в продажах новых авто в Украине

В Китае существуют программы льгот и субсидий для покупателей новых автомобилей, особенно в небольших городах и сельской местности. Дилеры могли покупать автомобили, воспользовавшись этими льготами, а потом сразу регистрировать их и перепродавать на экспорт, используя лазейку в законодательстве. Это позволяло им получать выгоду из государственных дотаций, предназначенных для внутреннего рынка.

Существует еще несколько причин борьбы китайских властей со злоупотреблениями на авторынке. Среди них – урегулирование внутреннего рынка, контроль за экспортом и распространением новых технологий в другие страны. Для этого Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации. Это имеет целью решить проблему продажи "подержанных автомобилей с нулевым пробегом".

Кроме того, Китайская ассоциация автодилеров предложила ввести систему кодов для экспорта подержанных автомобилей для лучшего контроля. Некоторые автопроизводители, как Chery и BYD, уже планируют привлекать дилеров к ответственности за нарушение этой практики.

BYD Sea Lion 06 – это новый среднеразмерный кроссовер от китайского производителя BYD, доступен как в гибридной (DM-i), так и в полностью электрической (EV) версиях. Он был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года и позиционируется как часть модельного ряда Ocean.

Похожий на BYD Tang, с габаритами 4810 x 1920 x 1675 мм и колесной базой 2820 мм, кроссовер Sea Lion 06 получил новый язык дизайна для линейки BYD с двухуровневыми фарами, динамическими воздухозаборниками, новыми дверными ручками и большими колесными дисками.

Кстати льготную растаможку электромобилей обещают отменить

Интересно, что предшественник этой модели BYD Song Plus уже не выпускается, хотя все еще есть на складах дилеров. Зато BYD Sea Lion 05 и BYD Sea Lion 07 все еще легально экспортируются из Китая.