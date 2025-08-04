BYD заборонив експортувати нову модель електромобіля

Про неможливість отримати сертифікат на експорт для автомобіля BYD Sea Lion 06 від китайської влади повідомляють продавці в КНР, які відправляють авто в Україну, повідомляє Авто24.

Це перші дії з наведення ладу в експорті, які починають китайські чиновники в рамках більш масштабних дій. Вони прагнуть урегулювати сірі схеми експорту, які дозволяли обходити правила та податки, а також "коригувати" статистику продажів.

До речі BYD вже займає другу сходинку в продажах нових авто в Україні

У Китаї існують програми пільг та субсидій для покупців нових автомобілів, особливо в невеликих містах та сільській місцевості. Дилери могли купувати автомобілі, скориставшись цими пільгами, а потім одразу реєструвати їх і перепродавати на експорт, використовуючи лазівку у законодавстві. Це дозволяло їм отримувати вигоду з державних дотацій, призначених для внутрішнього ринку.

Існує ще кілька причин боротьби китайської влади зі зловживаннями на авторинку. Серед них – врегулювання внутрішнього ринку, контроль за експортом та розповсюдженням нових технологій в інші країні. Задля цього Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації. Це має на меті вирішити проблему продажу "вживаних автомобілів з нульовим пробігом".

Крім того, Китайська асоціація автодилерів запропонувала запровадити систему кодів для експорту вживаних автомобілів для кращого контролю. Деякі автовиробники, як Chery та BYD, вже планують притягувати дилерів до відповідальності за порушення цієї практики.

BYD Sea Lion 06 – це новий середньорозмірний кросовер від китайського виробника BYD, доступний як у гібридній (DM-i), так і в повністю електричній (EV) версіях. Він був представлений на Шанхайському автосалоні у квітні 2025 року і позиціонується як частина модельного ряду Ocean.

Схожий на BYD Tang, з габаритами 4810 x 1920 x 1675 мм і колісною базою 2820 мм, кросовер Sea Lion 06 отримав нову мову дизайну для лінійки BYD з дворівневими фарами, динамічними повітрозабірниками, новими дверними ручками та великими колісними дисками.

До речі пільгове розмитнення електромобілів обіцяють скасувати

Цікаво, що попередник цієї моделі BYD Song Plus вже не випускається, хоча все ще є на складах дилерів. Натомість BYD Sea Lion 05 та BYD Sea Lion 07 все ще легально експортуються з Китаю.