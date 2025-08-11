Электромобили уже стоят не намного больше, чем традиционные автомобили

По подсчетам экспертов, средняя разница в цене между 20 самыми популярными моделями автомобилей сейчас составляет менее 3000 евро – с учетом скидок и других ценовых стимулов. Специализированный ресурс erkehrsrundschau.de со ссылкой на аналитиков отмечает, что в прошлом году эта разница была более чем в два раза больше.

Для примера взят рынок Германии. Расчет базируется на средних ценах самых популярных моделей. В то время как скидки на электромобили растут, для двигателей внутреннего сгорания наблюдается противоположное – высокие прейскурантные цены и уменьшенные скидки. Средние скидки для обоих типов приводов сейчас составляют около 17 процентов. В январе 2025 года электромобили все еще были на три процентных пункта хуже.

Основным толчком для увеличения количества новых регистраций электромобилей в последние месяцы стало уменьшение ценового разрыва. По подсчетам аналитиков Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), немецкие производители выигрывают от бума регистраций. С января по июль 2025 года VW явно лидирует с более 61 600 новыми регистрациями – доля рынка почти 21 процент.

Если учесть дочерние бренды VW, такие как Skoda, Audi, Seat и Porsche, то компания из Вольфсбурга достигает совокупной доли рынка почти 46 процентов – всего почти 136 000 электромобилей.

Анализ показал, что BMW защитила второе место, а вот Tesla опустилась. Из более 28 000 новых регистраций BMW является единственным брендом, который ближе всего к господствующей группе VW, а вместе с Mini имеет 35 500 автомобилей, что соответствует доле рынка в 12 процентов. Далее следуют Mercedes-Benz (17 400), Hyundai (15 700) и Opel (10 000). Tesla, некогда лидер рынка, сейчас опустилась на девятое место с ровно 10 000 новых регистраций. В июле она даже занимала 14-е место, что четко свидетельствует о снижении популярности.

Поражает то, что хотя VW и BMW показывают лучшие результаты на рынке электромобилей, чем на рынке в целом, Mercedes-Benz и Opel пока отстают.

