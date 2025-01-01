Amazon сделал ставку на фургоны eSprinter и eVito: заказ стал рекордным

Верорятно, сказался положительный опыт использования аккумуляторных машин предыдущей закупки, когда в 2020 году Amazon ввела в эксплуатацию более 1800 полностью электрических фургонов eVito и eSprinter. Конечно, те машины существенно уступают нынешнему поколению электрических фургонов.

Менеджеры компании сошлись во мнении, что пришло время обновить парк современными машинами. Компания законтрактовала для расширения своего автопарка почти на 5000 дополнительных фургонов eVito и eSprinter. О рекордном заказе сообщил ресурс eurotransport.de.

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Заказанные машины Mercedes-Benz Vans будет поэтапно поставлять заказчику. Первые отгрузки аккумуляторных фургонов планируется начать уже в ближайшие месяцы.

Фото: Mercedes-Benz Vans

В Amazon прогнозируют, что эти транспортные средства будут доставлять в будущем более 200 миллионов посылок в год. Машины для таких задач подходят как нельзя лучше. Скажем, упомянутый выше eSprinter с объемом загрузки до 14 кубических метров способен за одну ходку везти до 4,25 тонны груза.

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"Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Mercedes-Benz, чтобы обеспечить еще более быструю электрификацию и декарбонизацию по всей Европе", – заявил о сотрудничестве Нил Эмери, директор по глобальному автопарку и продуктов Amazon.

Фото: Mercedes-Benz Vans

Аккумуляторный eSprinter считается настоящим универсалом. Сейчас он доступен в двух вариантах длины и с тремя различными размерами аккумуляторов с максимальным запасом хода до 484 километров (WLTP), что значительно больше, чем в поставленных пять лет назад фургонах. Те автомобили для Amazon были сделаны на заводе Mercedes-Benz в Дюссельдорфе и дополнительно оснащены изготовленными на заказ полками.

Фото: Mercedes-Benz Vans

Меньший по размерам eVito производится на испанском заводе в Витории. Он незаменим в городских перевозках. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 90 кВт-ч или 60 кВт-ч, питающих электродвигатели мощностью 150 или 85 кВт (пиковая). Его запас хода составляет 480 километров (WLTP). eVito также доступен в версии eVito Tourer, которая идеально подходит для перевозки пассажиров.