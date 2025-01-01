Amazon зробив ставку на фургони eSprinter і eVito: замовлення стало рекордним

Вочевидь, дався взнаки позитивний досвід використання акумуляторних машин попередньої закупівлі, коли у 2020 році Amazon ввела в експлуатацію понад 1800 повністю електричних фургонів eVito та eSprinter. Звісно, ті машини суттєво поступаються нинішньому поколінню електричних фургонів.

Менеджери компанії зійшлися в думці, що настав час оновити парк сучаснішими машинами. Компанія законтрактувала для розширення свого автопарку майже на 5000 додаткових фургонів eVito та eSprinter. Про рекордне замовлення сповістив ресурс eurotransport.de.

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Замовлені машини Mercedes-Benz Vans буде поетапно постачати замовнику. Перші відвантаження акумуляторних фургонів планується розпочати вже найближчими місяцями.

Фото: Mercedes-Benz Vans

В Amazon прогнозують, що ці транспортні засоби доставлятимуть у майбутньому понад 200 мільйонів посилок на рік. Машини для таких завдань підходять якнайкраще. Скажімо, згаданий вище eSprinter з об'ємом завантаження до 14 кубічних метрів спроможний за одну ходку везти до 4,25 тонни вантажу.

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"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з Mercedes-Benz, щоб забезпечити ще швидшу електрифікацію та декарбонізацію по всій Європі", – заявив про співпрацю Ніл Емері, директор з глобального автопарку та продуктів Amazon.

Фото: Mercedes-Benz Vans

Акумуляторний eSprinter вважається справжнім універсалом. Наразі він доступний у двох варіантах довжини та з трьома різними розмірами акумуляторів з максимальним запасом ходу до 484 кілометрів (WLTP), що значно більше, ніж у поставлених п’ять років тому фургонах. Ті автомобілі для Amazon були зроблені на заводі Mercedes-Benz у Дюссельдорфі та додатково оснащені виготовленими на замовлення полицями.

Фото: Mercedes-Benz Vans

Менший за розмірами eVito виробляється на іспанському заводі у Віторії. Він незамінний у міських перевезеннях. Автомобіль оснащений акумулятором місткістю 90 кВт-год або 60 кВт-год, що живлять електродвигуни потужністю 150 або 85 кВт (пікова). Його запас ходу становить 480 кілометрів (WLTP). eVito також доступний у версії eVito Tourer, яка ідеально підходить для перевезення пасажирів.