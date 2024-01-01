Каждый четвертый проданный в 2025 году автомобиль будет электрическим

В этом году мировые продажи электромобилей могут превысить 20 миллионов, что составит более четверти мировых автопродаж. Если такие темпы сбыта электромобилей сохранятся, то к 2030 году их доля достигнет более 40% мировых продаж общего объема машин.

Эксперты МЭА (International Energy Agency – IEA) в своем отчете "Глобальный прогноз рынка электромобилей на 2025 год" внимательно рассмотрели все инструменты рынка электромобилей и признали, что экономическое давление на автомобильный сектор не сильно сказалось на аккумуляторном сегменте.

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Результативный прошлый год оказался рекордным с показателем 17 миллионов проданных электромобилей, долю которых на мировом рынке впервые пересекла отметку в 20%.

Взятые темпы удачно перешли на 2025 год, реализация электромобилей в первом квартале по сравнению с таким же прошлогодним календарным периодом выросла на 35%.

Китай в этой тематике является неоспоримым лидером. Там на электромобили приходится почти половина всех продаж автомобилей в 2024 году. Стоит отметить, что "...количество проданных в прошлом году в Китае электромобилей (более 11 миллионов) эквивалентно общему количеству проданных во всем мире в 2022 году".

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При этом развивающиеся рынки, в Азии и Латинской Америке, также стали новыми центрами роста. Общий объем продаж электромобилей в этих регионах вырос в 2024 году более чем на 60%.

В Соединенных Штатах продажи электромобилей выросли примерно на 10% в годовом исчислении. Там каждый десятый проданный автомобиль является электрическим. В Европе фиксировалась стагнация продаж из-за уменьшения программ субсидирования и других опорных мероприятий, хотя доля рынка электромобилей оставалась на уровне почти 20%.

"Продажи электромобилей продолжают устанавливать новые рекорды, что имеет серьезные последствия для международной автомобильной промышленности. В этом году мы ожидаем, что более каждого четвертого автомобиля, проданного в мире, будет электрическим, при этом рост ускорится во многих развивающихся странах. К концу этого десятилетия эта цифра составит более двух из пяти автомобилей, поскольку электромобили становятся все более доступными", – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Аналитики по итогам 2024 зафиксировали падение цены на аккумуляторные электромобили на фоне роста конкуренции и снижения стоимости аккумуляторов. В Китае две трети всех электромобилей, проданных в прошлом году, были по цене ниже, чем их обычные аналоги с ДВС, даже без стимулов для покупки.

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Правда, разница в цене покупки с обычными автомобилями сохранялась на многих других рынках. Например, средняя цена аккумуляторного электромобиля в Германии оставалась на 20% выше, чем у его обычного аналога. В Соединенных Штатах аккумуляторные электромобили все еще были на 30% дороже.

Эксплуатация электромобилей остается стабильно дешевле на многих рынках, исходя из текущих цен на энергетическом рынке. Эксплуатация электромобиля в Европе через домашнюю зарядку стоит примерно вдвое дешевле, чем эксплуатация обычного автомобиля.

BEV (электромобили на аккумуляторах) – это аккумуляторные электромобили.

PHEV (плагин-гибридные электромобили) – это подключаемые к сети гибридные электромобили.

FCEV (электромобили на топливных элементах) – это электромобили на топливных элементах.

EV (электромобили) – это все электромобили (BEV + PHEV).

В отчете приведена довольно интересная статистика продаж. Почти пятая часть мировых продаж электромобилей приходится на импортные транспортные средства. Китай, доля которого более 70% мирового производства, поставил в 2024 году почти 1,25 миллиона электромобилей в другие страны.

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Нашлось немного аналитики и по электрическим грузовикам и расходам на их содержание. Отмечается, что в мире продажи электрических грузовиков в прошлом году выросли примерно на 80%, что составляет почти 2% от всех продаж грузовиков в мире. Рост, обусловлен удвоением продаж в Китае, особенно тяжелых электрических грузовиков.