Черниговский "Эталон" показал первый электрический автобус

Черниговский автозавод “Эталон” традиционно выступал в пассажирской тематике. Стоит сказать, что отечественный “квартет” автопроизводителей не подвел, в т.ч. в электрической мобильности.

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Черниговские автопроизводители показали свою "Мальву". Если в прошлом году на этой же выставке у них была дизельная версия автобуса, то сейчас корпорация "Эталон" существенно выросла в инновационных стремлениях быть конкурентной в сегменте электромобильности. Это направление в секторе национального автобусного производства до нынешнего времени было практически пустым.

Правда, определенные наработки имеют львовяне, которые на "Электронтрансе" создали электробус Электрон Е19101, но это было очень давно (ноябрь 2015 года) и практически забылось. Сейчас Чернигов попытается в этой нише закрепиться и освоиться, хотя с продвижением электротяговой аккумуляторной машины легко не будет.

Двухдверный низкопольный 50-местный электробус А08611 "Мальва-Электро". Фото: Валентин Ожго, Авто24

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Автозавод привез электробус А08611 "Мальва-Электро". Базой стала классическая "Мальва", но в нынешней версии это уже совсем другая пассажирская машина. Моторная классика ДВС отошла в прошлое, теперь автобус получает привод от тягового электрического двигателя ДТА-140-4У1, изготовленного молдавской компанией "Информбизнес". Кстати, кассета с аккумуляторными батареями здесь также от этого производителя.

В этой части комплектации нужной мощности и ресурса по емкости накопленной энергии украинское производство чего-то подобного предложить не могло. Молдаване же мотор подогнали на 140 кВт/190,3 л.с. мощности, батарею (литий-ионная) сделали с потенциалом 185 кВт-ч. Это позволяет автобусу без подзарядки преодолевать 200 километров.

Визуально ничто не указывает на аккумуляторное исполнение, что это электробус можно догадаться только по увеличенному количеству цифровых гаджетов и приборов на рабочем столе водителя. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Конечно, по километражу не так уж и много, добавить пробег можно более мощными аккумуляторами, но стоимость автобуса тогда возрастет – по сей день основным мерилом ценника электрических автобусов, как и грузовиков или легковушек, является все-таки батарея. Цена этого компонента комплектации, хотя с каждым годом и падает, но все еще остается высокой.

По вместимости низкопольного электрического автобуса "Мальва-Электро" городского исполнения, то она заявлена на 24 сидячих места. Общая вместимость – 50 пассажиров. В зоне накопления есть два откидных сиденья, одно место отведено для кресла колесного.

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В сегменте многоместных автобусов черниговский А08611 был единственной премьерной машиной. Хотя в этой размерной группе "Авто-Регион" показал под брендом Temsa междугороднюю пассажирскую машину и школьный автобус на 30 мест. Они были в дизельном исполнении.

Турецкий автобусный "дуэт" Temsa в экспозиции компании "Авто-Регион". Фото: "Авто-Регион"

Демонстрировались также микроавтобусы, в т.ч. аккумуляторные, но об этой размерной группе пассажирских машин речь пойдет уже в следующей публикации.