Расстрелянный оккупантами автозавод обеспечил работой полутысячный коллектив

Именно такую статистику привела первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины Юлия Свириденко, не называя производителя. Впрочем, из отдельных деталей ее рассказа после посещения предприятия география визита подтверждается.

Во-первых, наибольших разрушений от вражеских обстрелов среди автопроизводителей Украины потерпел именно Черниговский автозавод. Во-вторых, он восстановился и начал выпускать не только действующие модели пассажирской техники, но разрабатывать новые.

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В-третьих, по фото в цехах видны каркасы и "полуфабрикаты" автобусов именно этого бренда. Есть и четвертый фактор: о визите Юлии Свириденко рассказывает на своей странице в Facebook глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"В 2022-м бизнес потерял часть мощностей во время битвы за Чернигов. Разрушения значительные. Восстановление продолжается до сих пор. В этом году за счет собственных инвестиций здесь планируют построить новый покрасочный корпус", – отметил Вячеслав Чаус.

В публикациях Юлии Свириденко и Вячеслав Чауса приводится и другая интересная статистика. В частности указано, что автозавод является активным участником программы "Школьный автобус". Здесь в прошлом году для учебных заведений произвели 173 школьных автобуса. Это более половины от всего произведенного за год (56,3%).

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"В этом году мы не только продолжаем эту программу, а даже выделяем больше финансирования. В госбюджете предусмотрено 1,6 миллиарда гривен субвенции, чтобы местные власти могли закупить почти 460 новых украинских автобусов. Это поможет поддержать десятки машиностроительных и других предприятий и дать работу для около десяти тысяч работников", – отметила приятной автопроизводителям и образовательным учреждениям статистике Юлия Свириденко.

Завод имеет полный цикл производства. Уровень локализации продукции здесь составляет от 40% до 60%. Кроме того, это предприятие в перечне производителей, за продукцию которых можно получить 15% компенсации стоимости техники. Это хороший фактор привлекательности. Недавно завод выиграл тендер на поставку 42 современных троллейбусов для Хмельницкого.

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Есть и другие приятные события. Накануне Нового года на традиционной ежегодной пресс-конференции для СМИ корпорация "Эталон" представила городской электрический автобус "Мальва Электро А08611", который прошел все испытания и готовится к сертификации.

Фото: пресс-служба Минэкономики, Черниговская ОВА