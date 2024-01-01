Розстріляний окупантами автозавод забезпечив роботою півтисячний колектив

Саме таку статистику навела перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр економіки України Юлія Свириденко, не називаючи виробника. Втім, з окремих деталей її розповіді після відвідин підприємства географія візиту підтверджується.

По-перше, найбільших руйнувань від ворожих обстрілів з-поміж автовиробників України зазнав саме Чернігівський автозавод. По-друге, він відновився і почав випускати не тільки чинні моделі пасажирської техніки, але розробляти нові.

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По-третє, з фото в цехах видно каркаси та "напівфабрикати" автобусів саме цього бренду. Є і четвертий фактор: про візит Юлії Свириденко розповідає на своїй сторінці в Facebook глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"У 2022-му бізнес втратив частину потужностей під час битви за Чернігів. Руйнування значні. Відбудова триває досі. Цьогоріч за рахунок власних інвестицій тут планують збудувати новий фарбувальний корпус", – зазначив В’ячеслав Чаус.

В публікаціях Юлії Свириденко та В’ячеслав Чауса наводиться й інша цікава статистика. Зокрема зазначено, що автозавод є активним учасником програми "Шкільний автобус". Тут торік для закладів освіти виробили 173 шкільні автобуси. Це більш ніж половина від усього виробленого за рік (56,3%).

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"Цього року ми не лише продовжуємо цю програму, а навіть виділяємо більше фінансування. У держбюджеті передбачено 1,6 мільярда гривень субвенції, щоб місцева влада могла закупити майже 460 нових українських автобусів. Це допоможе підтримати десятки машинобудівних та інших підприємств та дати роботу для близько десяти тисяч працівників", – наголосила на приємній автовиробникам та освітнім закладам статистиці Юлія Свириденко.

Завод має повний цикл виробництва. Рівень локалізації продукції тут становить від 40% до 60%. Крім того, це підприємство є у переліку виробників, за продукцію яких можна отримати 15% компенсації вартості техніки. Це гарний фактор привабливості. Нещодавно завод виграв тендер на постачання 42 сучасних тролейбусів для Хмельницького.

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Є й інші приємні події. Напередодні Нового року на традиційній щорічній пресконференції для ЗМІ корпорація "Еталон" презентувала міський електричний автобус "Мальва Електро А08611", що пройшов усі випробування і готується до сертифікації.

Фото: пресслужба Мінекономіки, Чернігівська ОВА